Avcılar'da metrobüs dehşeti

Kaza Avcılar'da Şükrübey Mevkiindeki kaza saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Zincirlikuyu'ndan Avcılar'a gitmekte olan metrobüs, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıktı. Bariyerleri aşan içi yolcu ile dolu araç, E-5'in Avcılar istikametine girdi. Dev otobüs burada iki otomobile çarptı, daha sonra bariyerlere çarparak durabildi. Yolcular arasında korkuya neden olan kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.Kazada metrobüste ve iki otomobilde büyük ölçüde maddi hasar meydana geldi. Araçlarında hasar meydana gelen sürücüler ise metrobüsün bir anda kendilerine çaptığını belirterek büyük şaşkınlık içinde olduklarını ifade ettiler. Trafikte yoğunluğa neden olan kaza nedeniyle metrobüs seferlerinde herhangi bir aksama yaşanmadı.