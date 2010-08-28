Avcılar'da katliam: 4 ölü

T24- İstanbul'da 56 yaşındaki Mustafa Şenkaloğlu, bir süredir arkadaşlık teklifini reddeden Meryem Oktay ile görüşmek için Avcılar'daki evine gitmek istedi.



Şenkaloğlu, evin yakınında Oktay'ın damadı Ramazan Kasa ile karşılaştı. Yaşanan tartışma sırasında silahını çeken Şenkaloğlu, Ramazan Kasa ile 4 yaşındaki oğlu Furkan Kasa'ya kurşun yağdırdı. Baba- oğul olay yerinde ölürken Oktay'ın evine giden Mustafa Şenkaloğlu dehşet saçmaya devam etti.





Şenkaloğlu, Meryem Oktay ile birlikte kızı Leyla Kasa'yı da silahla vurarak öldürdü. Mustafa Şenkaloğlu, kayıplara karışırken polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.



