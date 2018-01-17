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AVCILAR'DA HURDALIKTA YÜZLERCE ŞİŞE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

Çağatay KENARLI - Ersan SAN / İstanbul DHA  Avcılar'da bir hurdalığa düzenlenen operasyonda binlerce sahte içki ele geçirdi

17 Ocak 2018 20:20

Çağatay KENARLI - Ersan SAN / İstanbul DHA 
Avcılar\'da bir hurdalığa düzenlenen operasyonda binlerce sahte içki ele geçirdi. Operasyon kapsamında 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 
İstanbul Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Avcılar Cihangir Mahallesi Candarlı Sokak\'ta bulunan bir hurdalıkta sahte içki üretildiği yönündeki ihbarı değerlendirerek operasyon düzenledi. Sahte içki imalatı yaptığı öne sürülen 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Hurdalığa giden polis ekipleri, hurda malzemelerin arasında binlerce şişe sahte içki ele geçirdi. Polis ekipleri, şüphelilerce ünlü şarap markalarının sahtesini imal edildiğini ileri sürdü.

Görüntü Dökümü:
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-Hurdalıktan görüntüler
-Ele geçrilen sahte içkği
-İçkilerin yüklenmesi

 
 

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