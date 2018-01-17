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Avcılar'da hurdalıkta binlerce şişe sahte içki ele geçilirdi

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) Avcılar’da bir hurdalığa düzenlenen operasyonda binlerce şişe sahte içki ele geçirdi

17 Ocak 2018 19:33

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) Avcılar’da bir hurdalığa düzenlenen operasyonda binlerce şişe sahte içki ele geçirdi. Operasyon kapsamında 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Avcılar Cihangir Mahallesi Candarlı Sokak’ta bulunan bir hurdalıkta sahte içki üretildiği yönündeki ihbarı değerlendirerek operasyon düzenledi. Sahte içki imalatı yaptığı öne sürülen 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Hurdalığa giden polis ekipleri hurda malzemelerin arasında binlerce şişe sahte içki ele geçirdi. Polis ekipleri şüphelilerin ünlü şarap markalarının sahtesini imal edildiğini ileri sürdü.

(FOTOĞRAF)

 

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