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Avcılar'da ‘erkekler’ trans kadınların evini taş, sopa ve satırla bastı, polis arayı bulmaya çalıştı!

Polisler, saldırıyı görmezden gelerek "Taraflar barışsın, bugün bayram günü” dedi

07 Temmuz 2016 11:41

İstanbul Avcılar Ambarlı’da bir trans kadının evini basan 20 erkek, taş, satır ve sopalarla saldırarak kadını öldürmek istedi. Onlarca trans kadının gelmesiyle saldırı, polis çağrıldı.

Erkeklerin saldırılara ve nefret söylemine devam etmesine rağmen polisler “Taraflar barışsın, bugün bayram günü” dedi. Ardından polisler saldırganlara işlem yapmadan arabuluculuk yapmaya çalıştı.


Kadınların ısrarı sonucunda saldırgan erkekler yakalatıldı ve Avcılar Polis Merkezi’ne götürüldü. Karakola giden kadınlar sadece iki saldırganın gözaltında olduğunu fark etti. Kadınlar karakolda ifade verdi. “Bizi öldürmeye teşebbüs ettiler” diyen kadınlara polis, öyle bir suçun olmadığını söyledi.


Karakoldaki işlemlerin ardından Avcılar Devlet Hastanesi’ne rapor almaya giden kadınlara adli vaka olmasına rağmen bir kadın doktor bakmayı kabul etmedi. Kadınlara “Herkes gibi sıraya girin” dedi.

 

 

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