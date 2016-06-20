Avcılar'da deniz ulaşımı yeniden başlıyor

İstanbul Avcılar'da Kent Konseyi Başkanı Mert Ali Ak'ın Avcılar Belediyesi'nin desteğiyle başlattığı "Deniz kenti Avcılarımız’a deniz ulaşımı istiyoruz" başlıklı imza kampanyasının ardından; İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş. (İDO), 11 Temmuz’dan itibaren Marmara ve Avşa Adası’na yapılacak seferlere Avcılar’ı da ekledi.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre; kampanyada, İstanbul Deniz Otobüsü’nün (İDO) birkaç yıl öncesine kadar Avcılar’a günde 4-5 sefer yaptığı ve seferlerin tümüyle kaldırılması ile Avcılar’ın tek ulaşım yolunun trafik yoğunluğu yaşanan E-5 olduğu ifade edildi.

Ak, İDO’nun Avcılar’daki iskele, yolcu bekleme salonu, satış gişesi binalarının yeniden kullanılmasını isterken; "Nüfusu 500 bine yaklaşan Avcılar’da deniz ulaşımının eskiden olduğu gibi, en kısa sürede yeniden işlerlik kazandırılmasını bölge halkı olarak istiyoruz. Kampanyamıza Avcılar’da oturan herkesin katılmasını bekliyoruz" şeklinde bir açıklama yapmıştı.

25 bini aşkın imza toplandı

Avcılar’dan deniz ulaşımının sağlanması istemiyle çeşitli yerlerde kurulan stantlarda kısa sürede 25 bini aşkın imza toplandı. İmzalar, Avcılar Belediyesi’nde oy birliği ile kabul edildikten sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi’ne (İBB) götürülerek teslim edildi. İBB’deki meclis üyeleri de bu isteğe dış hat seferleri ile kısmen olumlu yanıt verdi. İDO, Avcılar’dan İstanbul içi ulaşımını kolaylaştıracak sefer koymazken 11 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasındaki uzun mesafeli tarifesine Avcılar’ı da ekledi.

Kent Konseyi Başkanı Mert Ali Ak, "Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, Avcılar Belediye Meclisi ve tüm halkımız el ele, omuz omuza vererek, deniz otobüsü seferlerinin başlatılmasını sağladık" dedi.

"Avcılar, şehir içi tarifeye de eklenmeli"

Avcılar’ın şehir içi tarifeye de eklenmesi istenirken, 11 Temmuz’dan itibaren uygulanacak tarifeye göre, İDO deniz otobüsü Bostancı’dan hafta içinde saat 19.30’da hareket edecek. Deniz otobüsü, saat 20.15’te Yenikapı, saat 21.00’de Avcılar’da, 23.30’da Marmara Adası ve gece yarısı Avşa Adası’nda olacak. Avşa’dan saat 09.00’dan hareket edecek deniz otobüsü, Marmara Adası’na uğradıktan sonra saat 12.00’de Avcılar’da olacak, 12.45’te Yenikapı ve 13.15’te Bostancı’ya varacak.

Ayrıca Bostancı’dan cumartesi günü saat 17.45, Pazar günü 09.30’da Yenikapı-Avcılar- Marmara-Avşa seferleri yapılacak. Avcılar’dan seferler cumartesi günü saat 19.15, Pazar günü ise 11.00’de yapılacak.

Dönüş seferleri ise, cumartesi günü Avşa’dan 09.00, Pazar günü saat 18.00’de yapılacak. Deniz otobüsü cumartesi günü saat 12.00’de, Pazar günü ise 21.00’e varacak.