AVCILAR'DA BOĞAZI KESİLMİŞ HALDE CESET BULUNDU

Haber-Kamera:Ali Kerem BENGİ / İstanbul DHA

Avcılar\'da otomobil içinde içinde boğazı kesilmiş halde bir erkek cesedi bulundu. Olay, Ambarlı Mahallesi, Mezarlık Sokak\'ta saat 02.00 sıralarında meydan geldi. Edilinen bilgiye göre; sokakta park halinde 34 MA 5021 plakalı otomobilin arka koltuğunda hareketsiz yatan bir kişiyi görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemede otomobilin arka koltuğundaki kişinin ellerinin bağlı ve boğazının kesilmiş halde olduğunu belirledi.

Kişiye hemen olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti ancak bu kişinin öldüğünü belirledi. Polis ekipleri aracın çevresinde güvenlik önlemi alırken sokağı ise araç giriş-çıkışına kapadı. Ölen kişinin henüz kimliği öğrenilmezken savcı ve Olay yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri otomobil ve çevrede delil araştırması yaptı. Yaklaşık 3 saat süren incelemelerin ardından ceset ambulansa konularak Yenibosna\'daki Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Cesedin bulunduğu araç ise Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne ait otoparka götürüldü.



Görüntü Dökümü

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-Araçtan görüntü

-Polis ekipleri ve Sağlık ekipleri

-Olay yeri inceleme ekipleri

-Araçta delil araştırması yapan polis

-Cesedin ambulansa konulması

-Sokaktan detayla

-Genel ve detaylar

