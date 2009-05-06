Avcılar’da banka soygunu

İstanbul Avcılar'da bir banka şubesi silahlı bir kişi tarafından soyuldu. Hırsızın yaklaşık 30 bin lira çaldığı tahmin ediliyor.



Cihangir Mahallesi Yanyol 335 numaradaki banka şubesine saat 16.00 sıralarında gelen bir kişi, silah tehdidiyle bankadakileri etkisiz hale getirdi. Banka şubesinden bir miktar para aldığı belirtilen 30-35 yaşlarındaki soyguncu, olay yerinden yaya olarak kaçtı.



Banka güvenlik görevlisinin havaya birkaç el ateş ettiği, ancak soyguncuyu durduramadığı belirtildi.



Banka görevlilerinin ifadelerine başvuran polis, banka şubesinde de incelemelerde bulundu.



Soyguncunun aldığı para miktarının yaklaşık 30 bin lira olduğu, kesin rakamın yapılacak sayımdan sonra ortaya çıkacağı kaydedildi.



Polisin soyguncuyu yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.

