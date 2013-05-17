Avcılar'da banka soygunu

İstanbul Avcılar'da bir banka şubesine gelen kar maskeli ve silahlı soyguncu veznede bulunan 25 bin 300 lirayı alarak kaçtı. Soygun üzerine olay yerine sevk edilen çok sayıda polis, soyguncunun yakalanması için çalışıyor.

Avcılar Firuzköy Bulvarı üzerinde bulunan özel bir bankaya ait şubeye saat 14.30 sıralarında gelen silahlı ve kar maskeli soyguncu, çalışanları etkisiz hale getirdi. Bu sırada banka şubesinde bulunan bir müşteriye silahını doğrultan soyguncu, silahı ateşlemekle tehdit ederek güvenlik görevlisinin silahını aldı. İki silahla vezneye yönelen soyguncu burada bulunan 25 bin 300 lirayı alarak hızla banka şubesinden uzaklaştı. Şube çıkışında güvenlik görevlisinden aldığı silahı da yere atan 30 yaşlarındaki soyguncu kayıplara karıştı.

Bulut Mülhim'in Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, soygun ihbarı üzerine banka şubesine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, soyguncunun kimliğini tespit edebilmek için güvenlik kameralarını inceledi ve parmak izi çalışması yaptı. Soygun sırasında şubede bulunan müşteri ve çalışanlar da ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polisin soyguncuyu yakalamak için çalışmaları devam ediyor.