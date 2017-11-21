Avcılar'a kış çiçekleriyle geliyor

İSTANBUL,(DHA)-DOĞAL zenginlikleri ve ekolojik düzeniyle dört mevsimi ayrı güzellikte yaşayan Avcılar’da, kışa girdiğimiz şu günlerde her taraf yemyeşil. Avcılar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yeşil alanlar, park ve bahçeler, kaldırımlar, refüjler ve dikim alanlarını yenilemeyi sürdürüyor.

Avcılar Belediyesi kış hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Avcılar genelinde ağaç ve çim alanlarında dip açımı, gübreleme, ağaç budama ve deforme olan ağaçların yenilenmesi, parkların temizliği ile kış mevsimine karşı ağaçlar ve bitkiler koruma altına alınıyor hem de yapılan budama çalışmalarıyla ağaçların sağlıklı kalması sağlanıyor.

Çevre düzenlemesi, peyzaj ve yeşil alan çalışmalarıyla Avcılar’a estetik bir kimlik kazandıran Avcılar Belediyesi uykuya geçme dönemine giren ağaçların daha da verimli büyümesi için budama ve bitkilendirme yapıyor. İlçe sınırlarının dört bir yanında bitkisel peyzaj, mevsimlik çiçek dikimi çalışmaları devam ediyor. Avcılar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kış mevsiminin ağaçlara verebileceği etkileri azaltabilmek ve verimini arttırabilmek için budamanın yanı sıra gübreleme, ilaçlama çalışmalarını da tamamladı.

LALE KOLTUKLAR VE YENİLENEN TABELALAR

Avcılar Belediyesi tarafından ilçenin her noktasına yerleştirilen ve vatandaşlar tarafından büyük beğeni kazanan ve yoğun ilgi gösterilen dekoratif “Lale Bank”montajları ise devam ediyor. Avcıların geneline yerleştirilen lale bankları parklara farklı bir güzellik katmasının yanı sıra vatandaşlara rahatlık sağlıyor. Ayrıca ilçedeki parkların tabelalarının da yenilenmesi çalışmaları sürüyor. Program dahilinde tüm mahallelerdeki parklarda revizyon, oyun gruplarının bakımı, onarımı ve yenilenmesi, bitkilendirme ve çiçek dikiminin yanı sıra yeni park alanları oluşturma çalışmaları da devam ediyor.

“YAZ AYLARINDA VERİLEN ÖNEM, KIŞ AYLARINDA DA DEVAM EDİYOR”

Yeşil alan miktarını artırmaya yönelik çalışmalar sürdürdüklerini ve yaz-kış ara vermeden yeşil alan çalışmalarına devam ettiklerini belirten Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimizce cadde, sokak ve kavşak noktaları ile çiçeklendirme yapılacak refüjlerde kış hazırlığı çalışmalarının tamamlandığını söyledi. Kış çiçeklerinin kar ile beraber Avcılara ayrı bir güzellik katacağını belirten Başkan Dr. Handan Toprak, çevreye farklı bir görünüş kazandıran yeşillendirme ve ağaçlandırma çalışmalarına yaz aylarında verilen önemin kış aylarında da devam ettiğini vurguladı.

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