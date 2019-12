Avcılar Zincirlikuyu arası 38 dakika

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Topkapı'dan Zincirlikuyu'ya uzatılan metrobüs hattının 8 Eylül'de hizmete gireceğini belirterek, ''Bir vatandaş Avcılar'dan Zincirlikuyu'ya 2,5 saat yerine 38 dakikada erişebilecek'' dedi.



Topkapı-Zincirlikuyu metrobüs hattı inşaatını gezerek incelemelerde bulunan Topbaş, metrobüsün İstanbul için toplu taşımada devrim niteliğinde bir adım olduğunu söyledi.



Topkapı-Zincirlikuyu metrobüs hattının okulların açıldığı 8 Eylül Pazartesi günü hizmet vermeye başlayacağını belirten Topbaş, vatandaşların Avcılar'dan Zincirlikuyu'ya, ikinci bilete gerek olmadan tek biletle gelebileceğini bildirdi. Topbaş, metrobüsün gündüz 45 saniye, gece yarısından sonra da yarım saat aralıklarla sefer yapacağını ifade etti.



Metrobüsün ilk etabı olan, Avcılar-Topkapı arasındaki yolcu kapasitesinin 270 bin civarında olduğunu belirten Topbaş, vatandaşları toplu taşıma yönelten metrobüsü, arabası olanların bile tercih ettiğini anlattı.



Kadir Topbaş, metrobüsün ikinci etabında sistemi Topkapı'dan Zincirlikuyu'ya uzattıklarını dile getirerek, ''10,5 kilometre, 11 istasyon daha. Bu da, bu istikametteki yolcu sayısını günde 400 binlere çıkacak. Bir vatandaş Avcılar'dan Zincirlikuyu'ya 2,5 saat yerine 38 dakikada erişebilecek'' diye konuştu.



Sistemin üçüncü etabında ise Asya Yakasına geçmeyi planladıklarını, projenin ihale aşamasında bulunduğunu belirten Topbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:



''Anadolu Yakası'na nasıl geçecek? Orada iki hedef koyduk. Birisi yukardan Göztepe'ye ulaşmak, diğeri de Söğütlüçeşme'ye gelmek. Gönlümüz üçüncü etabı hemen hayata geçirmek istiyor. Bu sistem nasıl olacak? Köprü başına kadar her iki taraftan geleceğiz ve köprüye karışık gireceğiz. Köprüde bize şerit üretilmesini talep ettik, ama teknik olarak bazı sıkıntılardan bahsedildi, biz de ısrarımızı durdurduk. Köprünün kendine göre bir akışkanlığı var, onu da hesaba katarak o sisteme dahil olacağız. Yerel seçimden önce bitirir miyiz? Bilemiyorum, net konuşmak istemiyorum. Önümüzdeki dönem yağışlı sezona gireceğiz inşallah... Bu sezonda bir sıkıntı çeker miyiz, ne kadar hız alırız? Ama burada 3 vardiya, 24 saat çalıştı.''



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Harem'den metrobüs hattına kadar, metrobüs tarzında bir shuttle düşündüklerini belirterek, hattı Avcılar'dan Beylikdüzü'ne kadar uzatacaklarını bildirdi. Topbaş, ''Beylikdüzü ve Asya Yakası'na geçiş sağlandıktan sonra 1 milyon insan bu aksı tercih edecek'' dedi.



Bireysel araç yerine toplu taşımanın tercih edilmesi için konforlu, kaliteli, hızlı ve güvenli olması gerektiğini anlatan Topbaş, bu yönde çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.



Topbaş, Avcılar-Zincirlikuyu hattı açıldığında yaklaşık 100 otobüsün sistemden çekileceğini belirterek, ikinci etabın çalışmalarına 4 ay önce başladıklarını anımsattı.



Kadir Topbaş, sözlerine şöyle devam etti: ''Okullar açılmadan önce yetiştireceğiz, dedik ve geri sayım başladı. Dün farklıydı, bugün daha farklı. Ben İstanbullulardan hep şunu aldım, 'Sayın Başkan bir hafta geçmediğimiz zaman çok şeyler değişiyor, nasıl oluyor?' diyorlar. Burası şimdi yoğun, hayat devam ediyor. Böyle bir sistem içinde bunları yapmak çok kolay değil. Burada işimiz sadece yolu asfaltlamak, bariyer yerleştirmek değil, altyapısından aydınlatmasına, elektronik sisteminden üst geçidine bir bütün olarak bakıldığında her şeyi ile mükemmel hale gelmesi gerekiyor.



Üst geçitlerin bariyerleri paslanmaz çelikten yapıldı. Daha sonra boya yapma derdi olmayacak. Zeminde değişik bir madde kullanılıyor. Konfor ve kaliteyi İstanbul'a getiriyoruz. İnanıyorum ki İstanbullular bireysel araç yerine güvenli, hızlı bu toplu taşımı talep edecekler.''





TOPLAM MALİYET 270 MİLYON YTL

Topbaş, Avcılar-Topkapı metrobüs hattının yaklaşık 150 milyon YTL'ye, Topkapı-Zincirlikuyu metrobüs hattının ise yaklaşık 120 milyon YTL'ye mal olduğunu kaydetti.



Metrobüsün maliyet olarak metrodan daha ucuz, kolay ve çabuk olduğunu belirten Topbaş, ''4 ayda 11 istasyonlu bir sistemi devreye sokuyorsunuz. Bunu raylı sistemde devreye sokamazsınız. Raylı sistemin kendine göre prensipleri ve maliyetleri var. Bugün dünyada hem metro, hem de tramvay vagonu temininde sıkıntı var. Daha kısa yoldan bir kazanım olarak görüyoruz'' dedi.



Avcılar-Zincirlikuyu hattında metrobüsleri toplu olarak devreye sokacaklarını belirten Topbaş, ''Şu anda onları 15'e tamamlıyoruz. Teslimatında bir sıkıntı oldu, bir kısmı geldi, arkası geliyor. Geldikçe toplu olarak devreye sokacağız. Resmi açılışı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte yapıp o zaman onları devreye sokmayı hedefliyoruz'' diye konuştu.



''Dünyada metrobüs denildiği zaman İstanbul'ın akla geleceğini'' ifade eden Topbaş, araç satan firmaların da bunu söylediğini, İstanbul'un bu hamlesi üzerine İspanya ve Güney Kore gibi ülkelerin de metrobüs siparişi vermeye başladığını kaydetti. Topbaş, ''Bunu da bizim dünyaya verdiğimiz bir kazanım olarak görüyorum'' dedi.



Disipline edilmiş yollarda trafiğin daha akışkan olduğunu vurgulayan Topbaş, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Gönlüm şunu ister, açık söyleyeyim, bu bariyerler yerine devamlı bir sarı şerit çizsek, sürücüler buna saygılı olsa ve bariyer maliyetine girmesek. Ama maalesef bu bariyerleri koymak zorundayız, çünkü milletimize Çin Seddi bile mani olamıyor. Sarı çizgi olmalı ve kimse ihlal etmemeli, doğrusu bu ama maalesef kuralları yeni yeni kavrıyoruz.'' (AA)

