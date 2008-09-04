Avcılar-Zincirlikuyu arası 38 dakika



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Topkapı'dan Zincirlikuyu'ya uzatılan metrobüs hattının 8 Eylül'de hizmete gireceğini belirterek, ''Bir vatandaş Avcılar'dan Zincirlikuyu'ya 2,5 saat yerine 38 dakikada erişebilecek'' dedi.

Topbaş, metrobüsün İstanbul için toplu taşımada devrim niteliğinde bir adım olduğunu söyledi. Topkapı-Zincirlikuyu metrobüs hattının okulların açıldığı 8 Eylül Pazartesi günü hizmet vermeye başlayacağını belirten Topbaş, vatandaşların Avcılar'dan Zincirlikuyu'ya, ikinci bilete gerek olmadan tek biletle gelebileceğini ifade etti. Topbaş, metrobüsün gündüz 45 saniye, gece yarısından sonra da yarım saat aralıklarla sefer yapacağını ifade etti.



-SIRADA ASYA'YA GEÇİŞ VAR-



Metrobüsün ilk etabı olan, Avcılar-Topkapı arasındaki yolcu kapasitesinin 270 bin civarında olduğunu belirten Topbaş, vatandaşları toplu taşıma yönelten metrobüsü, arabası olanların bile tercih ettiğini anlattı. Metrobüsün ikinci etabında sistemi Topkapı'dan Zincirlikuyu'ya uzattıklarını anımsatan Topbaş, ''10,5 kilometre, 11 istasyon daha. Bu da, bu istikametteki yolcu sayısını günde 400 binlere çıkacak. Bir vatandaş Avcılar'dan Zincirlikuyu'ya 2,5 saat yerine 38 dakikada erişebilecek'' diye konuştu.



Sistemin üçüncü etabında ise Asya Yakası'na geçmeyi planladıklarını, projenin ihale aşamasında bulunduğunu belirten Topbaş, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Anadolu Yakası'na nasıl geçecek? Orada iki hedef koyduk. Birisi yukardan Göztepe'ye ulaşmak, diğeri de Söğütlüçeşme'ye gelmek. Gönlümüz üçüncü etabı hemen hayata geçirmek istiyor. Bu sistem nasıl olacak? Köprü başına kadar her iki taraftan geleceğiz ve köprüye karışık gireceğiz. Köprüde bize şerit üretilmesini talep ettik, ama teknik olarak bazı sıkıntılardan bahsedildi, biz de ısrarımızı durdurduk. Köprünün kendine göre bir akışkanlığı var, onu da hesaba katarak o sisteme dahil olacağız."



-HAREM'E SHUTTLE-



Topbaş, Harem'den metrobüs hattına kadar, metrobüs tarzında bir shuttle düşündüklerini belirterek, hattı Avcılar'dan Beylikdüzü'ne kadar uzatacaklarını da açıkladı. Topbaş, ''Beylikdüzü ve Asya Yakası'na geçiş sağlandıktan sonra 1 milyon insan bu aksı tercih edecek'' dedi.



-TOPLAM MALİYET 270 MİLYON YTL-



Topbaş, Avcılar-Topkapı metrobüs hattının yaklaşık 150 milyon YTL'ye, Topkapı-Zincirlikuyu metrobüs hattının ise yaklaşık 120 milyon YTL'ye mal olduğunu kaydetti.







