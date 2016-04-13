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Avcılar metrobüs durağındaki patlama sesi panik yarattı

Durak görevlilerinin, gösterdiği bir plastik şişe ve etrafındaki bilyelerin çevresine emniyet şeridi çekildi

13 Nisan 2016 16:14

Avcılar Merkez Üniversite Kampüsü Metrobüs durağında sabah saatlerinde hareketlilik yaşandı. Polisi alarma geçiren patlama sesine, durağın girişinde bulunan çöp poşetindeki küçük çaplı patlama yol açtı. Söz konusu patlamaya bir patlayıcının neden olmadığı tespit edildi. Patlamaya neyin yol açtığı kesin olarak belirlenemedi.

Patlama ihbarı üzerine çok sayıda polis ekibi buraya sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı. Durak görevlilerinin, gösterdiği bir plastik şişe ve etrafındaki bilyelerin çevresine emniyet şeridi çekildi. Burada polisin incelemesi sürüyor.

Saat 08.00 sıralarında olay yerine gelen  polis ekipleri durakta, etrafında bilyeler bulunan plastik şişeyi şeritle çevirerek bomba imha uzmanlarına haber verdi.

Bir süre sonra olay yerine gelen bomba imha uzmanı, şişe ve bilyeleri inceledi. Bu sırada metrobüs durağı kapatıldı. İlk incelemenin ardından şişe ve bilyeler detaylı araştırma için  emniyete götürüldü. Metrobüs durağı da yeniden açıldı.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre polisi alarma geçiren sese, durağın girişinde bulunan çöp poşetindeki küçük çaplı patlama yol açtı. Söz konusu patlamaya bir patlayıcının neden olmadığı tespit edildi. Patlamaya neyin yol açtığı ise kesin olarak belirlenemedi. Metrobüs durağındaki güvenlik kameraları incelemeye alındı.

Bir görgü tanığı olayı şöyle anlattı:

"Aşağıda bir patlama oldu. Biz lastik patladı zannettik. Başka birşey bilmiyoruz. Şimdi aşağıda diyorlar çöpte bomba patlamış. Yüksek 'pat' diye ses gelmiş. Yaralanan yok" 

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