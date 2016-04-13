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Nusaybin'deki patlamada yaralanan asker GATA'da şehit oldu

Nusaybin'de meydana gelen patlamada 2 asker şehit olmuş, 2 asker de yaralanmıştı

13 Nisan 2016 13:01

Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen patlamada yaralanan ve GATA'da tedavi gören bir askerin şehit olduğu duyruldu. 

Genelkurmay Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada şöyle dendi:

 07 Nisan 2016 tarihinde Mardin ili Nusaybin ilçesinde devam eden operasyonlar esnasında ağır yaralanan ve tedavisine GATA'da devam edilen bir kahraman silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 12 Nisan 2016 Salı günü saat 20.30’da şehit olmuştur.

Kahraman şehidimize Allah’tan rahmet, değerli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımıza ve Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır temenni ediyoruz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

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