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Avcılar kaza yaptı: 4 yaralı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE’nin Gölyaka ilçesinde avlanmaya gidenlerin içerisinde bulunduğu kamyonetin uçuruma yuvarlanması sonucu 4 kişi yaralandı

14 Ocak 2018 02:42

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE’nin Gölyaka ilçesinde avlanmaya gidenlerin içerisinde bulunduğu kamyonetin uçuruma yuvarlanması sonucu 4 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde, Gölyaka ilçesi Hamamüstü Köyü Kavaklık mevkiinde meydana geldi. Kocaeli’nin Gebze ilçesinden ilçeye avlanmaya gelen 4 kişinin içerisinde bulunduğu kamyonet, dağlık alanda ilerlerken yaklaşık 150 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü Yakup Uğurlu, Adem Uğurlu, Ramazan Uğurlu ve Mazlum Yoltaş yaralandı. Çevredeki köylülerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil ve jandarma ekipleri, yaralıları araçtan çıkardı.
Yaralılar, ambulanslarla Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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