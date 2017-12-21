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Avcılar Hz. Mevlana’yı 'Şeb-i Arus' etkinliğinde andı

İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR Belediyesi Hz

21 Aralık 2017 18:37

İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR Belediyesi Hz. Mevlana’yı vuslata erişinin 744’üncü yılında Barış Manço Kültür Merkezi’nde düzenlenen \'Şeb-i Arus\' etkinliğinde andı.

Avcılar Belediyesi’nin ev sahipliğini yaptığı \'Hz. Mevlana’nın aramızdan ayrılışının 744’üncü yılı\' anma etkinliğinde Mevlana\'nın fikirleri, onun insan anlayışından aldığı özle birlikte insanlara anlattığı güzellikler, birlik beraberlik, kardeşlik ve hoşgörü temaları işlendi. Hz. Mevlana farklı gösterilerle yaşatılmaya çalışıldı. Avcılar Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli’nin de eşlik ettiği programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Engin, okul müdürleri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı.

“DEĞERLERİNİ YENİ KUŞAKLARA AKTARIYORUZ”

Şeb-i Arus anma etkinliğinde konuşan Başkan Dr. Handan Toprak Benli, “Hoşgörü medeniyetinin mimarı Hz. Mevlana’nın aramızdan ayrılışının 744\'üncü Yılında saygı ve sevgiyle anıyoruz. Barış ve hoşgörüyü ilke edinen, insanı odak olan anlayışıyla toplumlar arasına sevgi eken Hz. Mevlana’nın değerlerini onu anarak yeni kuşaklara aktarıyoruz” diye konuştu.

(FOTOĞRAFLI)

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