Avcılar'daki geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı

İstanbul Avcılar'da Firuzköy'de tekstil atıklarının toplandığı bir geri dönüşüm tesisinde sabah 07.30'da yangın çıktı. 5 bin metrekare alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Avcılar’da merkezinde çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. İşçiler tekstil malzemelerini alevler içerisinden taşıdı.

Yangın sabah saat 07.30 sıralarında Firüzköy Mahallesi'nde bulunan tekstil malzemelerinin toplandığı bir geri dönüşüm merkezinde meydana geldi. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangına ihbar üzerine Avcılar, Beylikdüzü ve Bakırköy olmak üzere çevre ilçelerden de çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yaklaşık 5 bin metrekare alan üzerinde bulunan iş yerindeki yangına uzun süre müdahale etti. 2 saat süren yoğun çabanın ardından yangın güçlükle kontrol altına alındı.

Yanan malzemeleri işçiler tahliye etti

İçeride yanmaya devam eden kumaşların bir kısmı ise işçiler tarafından tahliye edildi. İşçiler torbalar içerisindeki tekstil malzemelerini alevler içerisinden kurtarmak için yoğun çaba sarf etti. Ekiplerin müdahalesi sırasında kadın işçiler ise yanan fabrikalarını gözyaşları içinde izledi. (DHA-İHA)