Avcılar'da kadın cinayeti; eşinin otomobili yanmış halde bulundu

İstanbul Avcılar'da oturan Esra Yıldız, evinde boğazı kesilerek öldürülürken, eşinin otomobili ise yanmış halde bulundu.

E-5 Haramidere bağlantı yolunda bir araç yangını ihbarı alan polis ekipleri ve itfaiye olay yerine sevk edildi. Yanan araç kısa sürede söndürülürken, aracın Avcılar'da yaşayan Esra Yıldız ve Nurettin Yıldız çiftine ait olduğu tespit edildi.



Polis ekipleri çifte telefonla ulaşamayınca, aile yakınlarına haber verdi. Çiftin evine giden yakınları, kapıyı çaldı ancak yanıt alamadı. Bunun üzerine polis gözetiminde kapı çilingir yardımıyla açıldı. Eve giren polis, Esra Yıldız'ın cansız bedeni ile karşılaştı. Yıldız'ın boğazından bıçaklanarak öldürüldüğü öğrenildi.



Polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını izleyen ekipler, gece 2 şahsın eve girdiğini belirledi. Esra Yıldız'ın, eşiyle birlikte otel işlettiği öğrenildi. Yıldız'ın eşi Nurettin Yıldız'a ise tüm çabalara rağmen ulaşılamadı. Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.



