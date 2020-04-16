İstanbul Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı kazaya ilişkin açıklama yaparak şoförün baygınlık geçirdiğini belirtti.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Avcılar-Küçükçekmece arasındaki metrobüs yolunda meydana geldi.

Pir Hasan Turan'ın kullandığı 34 TP 2903 plakalı metrobüs aracı, İETT Sosyal Tesisleri durağını geçtikten sonra sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkıp yalpalayarak ilerlemeye başladı.

Metrobüs aracının yalpalayarak ilerlediğini gören 34 TP 3455 plakalı metrobüsün sürücüsü Mehmet Yıldız, aracını durdurdu. Yalpalayarak gelen metrobüs aracı, duran araç ile kafa kafaya çarpıştı. Avcılar yönüne giden metrobüsün ön bölümü büyük hasar görürken, 2 sürücü ile yolcular Mehmet Yıldız ve Pamiş Ateş yaralandı. Kaza nedeniyle metrobüste ulaşım yaklaşık 45 dakika durdu.

Yaralılar, sevk edilen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza yapan metrobüslerden birinin çalışır halde olduğu belirlenince bir şerit ulaşıma açıldı. Diğer araç ise çekici ile kaza yerinden alındı. Avcılar yönüne giden diğer araçlardaki yolcular Küçükçekmece’den Avcılar’a kadar metrobüs yolunda yürümek zorunda kaldı. Akşam saatlerinde iş çıkışı meydana gelen kaza nedeniyle D-100 karayolunda da büyük yoğunluk oluştu. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

İBB'den metrobüs kazası açıklaması: Şoför baygınlık geçirdi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'ndan kazaya ilişkin açıklama yapıldı.

Baygınlık geçiren şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kazanın meydana geldiğinin belirtildiği açıklamada şöyle:

"Bu akşam 16.55’te Metrobüs hattındaki İBB Sosyal Tesisleri ile Küçükçekmece istasyonları arasında karşı yönlerden gelen iki aracımız çarpıştı. Üzücü kazada 2 yolcu ve her iki aracın şoförü yaralandı. İlk belirlemelere göre kaza bir şoför arkadaşımızın baygınlık geçirmesi üzerine yaşandı. Kazanın ardından otobüste sıkışan şoför arkadaşımız hastaneye kaldırıldı.

Aldığımız bilgilere göre, kazada yaralanan 2 yolcu ve 2 şoförün durumları iyi. Baygınlık geçirdiği ve direksiyon hakimiyetini kaybettiği için kazaya sebebiyet verdiği belirlenen şoförümüzün de durumu iyi. Metrobüs hattımız her iki yöne de trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor."