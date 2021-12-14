Avcılar'da bir kişi sahte içki nedeniyle yaşamını yitirdi

İstanbul Avcılar'da, bir tekel bayiden sahte içki alan İbrahim Kaşıkçı isimli bir kişi zehirlenerek hayatını kaybetti. Babasının zehirlendiğini anlayan kızı polisi arayarak, "Babam kaçak içkiden zehirlendi" dedi. Olay, sonrasında iki kişi gözaltına alınırken, mühürlenen tekel bayiinde 200'ün üzerinde sahte içki ele geçirildi.

Olay, dün Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; İbrahim Kaşıkçı isimli vatandaş, akşam saatlerinde mahallesinde bulunan tekel bayiinden, 50 santilitrelik alkol şişesini 80 TL karşılığında aldı. Aldığı alkolü evinde içmeye başlayan Kaşıkçı, gece 02.00 sıralarında fenalaştı. Kızı, durumu önce sağlık ekiplerine, daha sonra polise bildirdi.

Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Kaşıkçı'yı, Bakırköy Dr. Sadik Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

İbrahim Kaşıkçı, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yaklaşık 200 şişe sahte alkol ele geçirildi

Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, İbrahim Kaşıkçı'nın sahte alkolü aldığı tespit edilen tekel bayiine baskın düzenlendi. Yapılan aramada, yaklaşık 200 şişe sahte alkol ele geçirildi. Tekel bayiinin sahibi olduğu öğrenilen G.K. ve yanında çalışan bir kişi gözaltına alındı. G.K., yapılan ilk sorgusunda suçunu itiraf ederek, sahte alkolü Azad isimli bir kişiden temin ettiğini söyledi.

Şahıslar gözaltına alınırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. (İHA)