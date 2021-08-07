Avcılar'da bir binada patlama: 2 kişi yaralandı

Avcılar'da 3 katlı bir binanın giriş katında yaşanan patlamanın ardından çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Avcılar Mahir Sokak'taki depo ve üst katında ayakkabı mağazası bulunan 3 katlı binanın giriş katında patlama meydana geldi.
Görgü tanıklarının ifadelerine göre patlamanın ardından başlayan yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, polis de çevrede güvenlik önlemleri aldı.
Olay sırasında bina önünde oturan 2 kişiden biri ağır yaralanırken, patlama ve yangının doğalgazdan kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
Olayın yaşandığı bina kullanılamaz hale gelirken çevredeki binalarda da hasar oluştu.
Polis olayla ilgili araştırma başlattı.