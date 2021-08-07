T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Avcılar'da bir binada patlama: 2 kişi yaralandı

07 Ağustos 2021 23:00

Avcılar'da 3 katlı bir binanın giriş katında yaşanan patlamanın ardından çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Avcılar Mahir Sokak'taki depo ve üst katında ayakkabı mağazası bulunan 3 katlı binanın giriş katında patlama meydana geldi.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre patlamanın ardından başlayan yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, polis de çevrede güvenlik önlemleri aldı.

Olay sırasında bina önünde oturan 2 kişiden biri ağır yaralanırken, patlama ve yangının doğalgazdan kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Olayın yaşandığı bina kullanılamaz hale gelirken çevredeki binalarda da hasar oluştu.

Polis olayla ilgili araştırma başlattı.

Avcılarpatlama
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24