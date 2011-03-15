Avcılar-Beylikdüzü metrobüs hattının temeli atıldı

T24 - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 10 kilometrelik Avcılar-Beylikdüzü metrobüs hattı hizmete alındığında Beylikdüzü'nden Kadıköy'e 82 dakikada ulaşılacağını belirterek, ''Günde bir milyon yolcunun taşınacağı bu hattın bize maliyeti 79 milyon TL'' dedi.



Avcılar-Beylikdüzü metrobüs hattının temel atma töreninde konuşan Topbaş, göreve geldiklerinde şehrin yol haritası, çevre düzeni planı ile ulaşım master planını hazırladıklarını anlatarak, planlarda öngördükleri yatırımları da hızlı bir şekilde hayata geçirdiklerini kaydetti.



Geçen yıl sonu itibariyle İstanbul'a yaptıkları toplam yatırım miktarının 36 milyar TL olduğunu dile getiren Topbaş, ''2011 yılı yatırım bütçemiz de 7 milyar TL. 2011 yılı sonu itibariyle toplamda 43 milyar TL yatırım yapmış olacağız. Bunun yüzde 55'i ulaşımla ilgili'' diye konuştu.



Topbaş, bir şehrin hem fiziksel, hem ekonomik, hem de sosyal olarak gelişmesi gerektiğini vurgulayarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:



''İstanbul'da 44,1 kilometre raylı sistem devraldık, 78 kilometreye çıkardık. Şu anda 50 kilometreye yakın metro hattı inşaatı devam ediyor. Kadıköy-Kartal hattı başta olmak üzere İkitelli ve Başakşehir'e gidecek olan hattın açılışını bu yıl yapacağız. Üsküdar-Ümraniye-Tepeüstü hattının ihalesini yaptık, ikinci ihale hazırlığımız Çekmeköy'e kadar devam edecek olan, Alemdağ'a kadar gidecek olan metro ihale hattımız var. Diğer taraftan Kabataş-Beşiktaş-Mecidiyeköy-Çağlayan-Kağıthane-Alibeyköy-Gaziosmanpaşa-Tekstilkent-Bağcılar-Mahmutbey 24,5 kilometrelik metro hattı 2 ay sonra ihaleye çıkacak. Ayrıca Bağcılar Kirazlı'dan 9 kilometrelik metro hattını da Bakırköy İDO iskelesine götürüyoruz. İnşallah seçimden sonra 25 kilometrelik Bakırköy-Beylikdüzü metro inşaatının ihalesini de Ulaştırma Bakanlığımız yapacak. Bu metro, Silivri'ye kadar gidecek olan metro.''



Topbaş, büyükşehir bünyesindeki şirketlerin bilançolarının internet sitesinde yer aldığını ifade ederek, ''Buradan Sayın Kılıçdaroğlu'na sesleniyorum. Kendi büyükşehir şirketlerinin birinin bilançosunu internet sitesine koysun'' diye konuştu.



Beylikdüzü'nün İstanbul'un önemli ulaşım akslarından biri olduğunu belirten Topbaş, metrobüsten bu ilçedeki vatandaşların yanı sıra Esenyurt, Büyükçekmece, hatta Silivri ve Çatalca sakinlerinin de faydalanacağını belirtti.



İnşaatın bitirilmesi için verilen sürenin yıl sonu olduğunu aktaran Topbaş, yapılan pazarlık sonrası yüklenici firma yetkililerinden inşaatı 29 Ekim'de bitirme sözü aldıklarını bildirdi.



Topbaş, metrobüs sayesinde günde 242 ton akaryakıt tasarrufu sağlandığını ve 613 ton daha az karbondioksit salınımı gerçekleştiğini belirterek, büyük oranda da zaman kazancı sağlandığını sözlerine ekledi.





