-AVCILAR BELEDİYE BAŞKANI'NA DİSİPLİN YOLU ANKARA (A.A) - 07.09.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, afiş tartışmaları ile ilgili olarak Avcılar Belediye Başkanı'nı disipline sevk edeceklerini bildirdi. Kılıçdaroğlu, NTV'de katıldığı bir programda soruları yanıtladı. CHP lideri, afiş tartışmalarının hatırlatılması üzerine bu konuda daha önce gerekeni yapacaklarını söylediğini anımsattı. Avcılar Belediye Başkanı ile telefonda görüştüğünü belirten Kılıçdaroğlu, ''Rahibe afişi diye bir şey yok, kadınların rahibe gibi giyinmesine karşı olduklarını anlatan bir afiş, ben daha önce 'özür dilemesini biliriz' diye açıklama yaptım. Bu konu MYK'da tartışılacaktır. Disipline sevk edeceğiz'' dedi. Rize Belediye Başkanı Halil Bakırcı'nın ''Doğudan ikinci eş alınması'' konusunda bir açıklamasının olduğunu anımsatan Kılıçdaroğlu, ''Kimse Başbakan'a bu konuyu soramıyor. Niye cesaret edemiyorlar? Ama bize gelince her şeyi soruyorlar. Biz medyayı AKP medyası olarak görüyoruz. Biz her soruyu yanıtlayabiliriz, ama aynı sorular Başbakan'a sorulamıyorsa, orada durmak gerekiyor'' şeklinde konuştu. HSYK Başkanvekili Kadir Özbek'in atamalarla ilgili hükümet kanadından referans notları olduğu yönünde açıklamalarının sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, bu isimleri açıklamasını beklediklerini kaydetti. Kılıçdaroğlu, bir soru üzerine parti içerisinde rahatsızlık olmadığını herkesin görevini yaptığını söyledi. Başbakan'a televizyon ekranlarında tartışma çağrısını yineleyen Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı'nın görev süresi ile ilgili bir soruya ise sürenin 5 yıl olduğunu belirtti. Kılıçdaroğlu, ''referandum sonrası siyasi tansiyon düşer mi?'' şeklindeki bir soruya ise tansiyonu yükseltenin kendisi değil, Başbakan olduğunu savundu. ''Havuzlu villa'' tartışmalarına ilişkin bir soru üzerine Kılıçdaroğlu, ''Benim kooperatif hissem orada, isteyen gidip bakabilir. Başbakan bir gazetede villası ile ilgili çıkan fotoğrafı kabul etmiyor, açsın o zaman kapılarını herkes görsün'' diye konuştu. Af tartışması ile ilgili soru üzerine, ''Af tartışmaları konusunda haksızca eleştiriliyorum'' diyen Kılıçdaroğlu, toplumsal uzlaşma sağlanırsa ve terör örgütü PKK koşulsuz silah bırakılırsa bu konunun tartışılabileceğini söylediğini anımsattı. Doğu ve Güneydoğu ile ilgili rapor çalışmalarının sürdüğünü belirten Kılıçdaroğlu, ''Ne zaman gideceğimiz belli değil ama mutlaka Diyarbakır'a gidip çözüm önerilerimizi açıklayacağım'' dedi. Kılıçdaroğlu, BDP'nin ''özerklik'' söylemi ile soru üzerine Başbakan'ın bir açıklama yapmadığını, Başbakan'ın bir açıklama yapmasının ardından kendisin de yapacağını söyledi. Uygun koşulların oluşması durumunda Genelkurmay Başkanlığının, Milli Savunma Bakanlığına bağlanabileceğini belirten Kılıçdaroğlu, askerliğini yapmayan 40 yaş üstü kişilere af öngören teklifi ise ciddi bulmadığını söyledi.