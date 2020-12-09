Avcılar Belediye Başkanı Hançerli: Türkiye'nin yerel ölçekte birincil ve temel sorunu depreme dayanıklı konut

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, "Deprem sonrası çalışmalar çok konuşuluyor ancak Avcılar için bu işin yüzde 5'i bu. İşin büyük ve önemli kısmı deprem öncesi hazırlık. Amaç güvenli yapılar oluşturmak. Televizyonda yapabileceğiniz bir şey yok, burada bilimsel çalışmalar, halkın çalışmalarına, belediyenin çalışmalarına yol açar. Asıl yapılması gereken buna hazırlık yapmak" dedi.

Daktilo1984 Youtube kanalında Nabız programında bu hafta akademisyen ve araştırmacı Nezih Onur Kuru ve yorumcu İlkan Dalkuç'un konuğu Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli, "Deprem ve Kentsel Dönüşümde Sosyal Belediyecilik: Avcılar Modeli" konusunda konuştu.

Hançerli, Avcılar'ın 1999 depremi öncesinde en çok tercih edilen yerlerden biri olduğunu belirtirken, "3 mahalle var, buraya göçler Selanik'ten, Yunanistan'dan ve Bulgaristan olmuş hep. Gelirken de hoşgörü ve sevgilerini birlikte getirmişler. 1999 depremi ile bu hoşgörü mekanına deprem ulaştı. Sonrasında dairelerin değerleri 10'da 1 düştü. Depremden sonra İstanbul'un nüfusu yüzde 60 artarken, Avcılar'ın yüzde 100 artıyor" şeklinde konuştu.

1999 depremi sonrası depreme ilişkin sorunların hiç çözülmediğini belirten Hançerli, "Biz 500 yıl önceki hiçbir şey bilinmeyen dönemde yaşamıyoruz. 1999'da 200 bin Avcılar, 2020'de 500 bine yakın. Deprem oldukça hatırlıyoruz, unutuyoruz" ifadesini kullandı.

"Türkiye'nin yerel ölçekte birincil ve temel sorunu depreme dayanıklı konut"

Türkiye'nin yerel ölçekte birincil ve temel sorunu depreme dayanıklı konut olduğunu vurgulayan Hançerli, şu ifadeleri kullandı:

"Adaylık sürecinde CHP'nin etkisi ile birlikte gerçek sorunlara gerçek çözümlere sloganı ile çalıştık çalıştık. Her sokağa çıktığımda vatandaş bize biz sizi diğer siyasetçiler gibi olacaksız sandık diyorlar bana. Türkiye'nin yerel ölçekte birincil ve temel sorunu depreme dayanıklı konut. İnsan hakları haftasındayız. Cumhuriyet Halk Partisi şu ana kadar en yüksek oran ve en yüksek sayıda oy alarak kazandı. Derdimiz oy artırmak değil. Derdimiz insanların derdine derman olmak, sorun çözmek güven oluşturmak.

"Deprem sonrası çalışmalar çok konuşuluyor ancak Avcılar için bu işin yüzde 5'i bu, işin büyük ve önemli kısmı deprem öncesi hazırlık. Amaç güvenli yapılar oluşturmak gibi bir amaç var. Televizyonda yapabileceğiniz bir şey yok burada bilimsel çalışmalar halkın çalışmalarına belediyenin çalışmalarına yol açar. Asıl yapılması gereken buna hazırlık yapmak.

"3 başlıkta problemleri tespit ettik"

"İzmir'de 90. Saatte enkazdan birini kurtardığımızda çok başarılı hissettik ama bu iş çok zor. Deprem olduktan sonra yapılacak çalışma için 30 birim gerekiyor ancak depremden önce 30'da bir ile bu önlenebilir. Deprem zamanında ne olacağını düşünerek hareket etmek lazım.

"Deprem olmayan zamandaki düşüncelerle bunu tespit etmek zor. Ciddi ve özenli hazırlık yapmak lazım. Göreve gelir gelmez kentsel dönüşüm müdürlüğü kurduk. 3 başlıkta problemleri tespit ettik: 1) İmar problemi, kanunlar adeta çözümsüz bırakıyor. 2-) Maddi problem: İnsanların yenileyecek parası yok. 3) İşbirliğine ihtiyacımız var."

"Bu kadar şeffaflık başka belediyede yok"

Tespit ettikleri problemlere karşı bazı çözüm çalışmaları yaptıklarını belirten Hançerli, şöyle konuştu:

"İmar rantına karşıyız. Yüzde 95 oranında imarla ilgili kanuni meseleleri çözdük. AVBEL adında kentsel tasarım ve dönüşüm ofisini kurduk. Birkaç hizmeti var. Uzlaştırma yapıyor, danışmanlık yapıyor, bilgi yönetimi yapıyor. Ekonomi sorununa çözümler üretsin dedik. Serbest piyasa rekabetçi bir piyasayı konuştuk. Türkiye'nin en güçlü en güvenilir en büyük özel bankalarında biri İş Bankası ile protokol yaptık. Kentsel dönüşümden harç almıyoruz. Uzlaşmada halkçı ve kararlı yaklaşımımız güven oluşturdu. Son 7 yılda yapılanı 1 yılda harekete geçirdik. Türkiye'de bunu yapan kimse yok, çünkü kriz var, çükü uyuşmazlık var. 11893 adet binayı 2000 yıldan önce yapılmış olduğu için karneledik. AVBEL müteahhitleri topladı ve arkadaşlarınızı da getirin diyerek açık toplantılar yaptık. Bu kadar şeffaflık başka belediyede yok."

"Dönüşümde Türkiye'nin en hızlısıyız ama yetmez"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) hızlı tarama yaptığı ilk ilçenin Avcılar olduğunu söyleyen Hançerli, 11 bin 130 binanın dönüşüme girdiğini aktardı. Hançerli, İBB ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile görüşmeler yaptıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Büyükşehir Belediyesi ve Bakanlığın yapacağı başka katkılar da var. Muhataplarla bunları görüşüyoruz. Tevhitli imar artışı yani ada bazlı bir imar dönüşümü talep ettik ancak karşılık bulamadık. Ekstra bir kat talebi ilgililer tarafından çok sıcak bakılmayan bir konu. Kavgayla iş yapılmaz, yapılsa da hayır gelmez. Vatandaş gönüllü olmalı onun rızası alınmalı. 11 bin 130 bina dönüşüme girdi. 7-8 bini yıkıldı yapıldı, yapıyor. 2-3 bini de boşaltıldı, boşalıyor, yıkılıyor. Öngörüm 2-3 yıl içerisinde 20-30 bin binayı dönüşüme girmesini hedefliyoruz. Kamunun KDV, kredi, harfiyat vb. gibi destekler hızımızın ikiye üçe çıkması lazım. Türkiye'nin en hızlısıyız ama yetmez."

"Bilim insanları kanal olursa İstanbul olmayacak diyor"

Kanal İstanbul'a ilişkin "Bilim insanları kanal olursa İstanbul olmayacak diyor" derken, bu projeye ayrılan bütçenin depremle mücadeleye ayrılması gerektiğini söyledi. Hançerli, şu ifadeleri kullandı:

"Kanal İstanbul konusunda ise biz bilim insanlarının emrinde bir Belediye Başkanı olma hedefiyle yola çıktık. Bilim insanları kanal olursa İstanbul olmayacak diyor. Madem bütçe var insan hayatını kurtaracak depremle mücadeleye ayrılmalıdır. Avcılar'a ve İstanbul'a üç dört yerden su geliyor. Kanalla birlikte bu sular yok oluyor. İstanbul'un can damarı buralar. Yer altı kaynaklarının tuzlanması bitki örtüsünün yok olması gibi işler çok riski."

Programın tamamını seyretmek için tıklayınız: Deprem ve Kentsel Dönüşümde Sosyal Belediyecilik: Avcılar Modeli