Avcılar Belediye Başkanı Hançerli'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sıfır faizli kredi çağrısı

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yerinde dönüşüm konusunda seslenerek, "Fikirtepe’ye 5 milyar harcandı, bize de hemen verilebilir. Sıfır faiz uygulanabilir” dedi.

kentsel dönüşüm konusunun, ne zaman biteceği belli olmayan projelerin malzemesi olamayacağını söyledi. İlçedeki kentsel dönüşüm çalışmalarının iki yıldır aralıksız sürdüğünü belirten Hançerli, "Ancak desteğe ihtiyacımız var. Fikirtepe’ye 5 milyar harcandı, bize de hemen verilebilir. Sıfır faiz uygulanabilir” dedi.

temmuz ayı belediye meclisi toplantısında konuşan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önceki günlerde Avcılar’daki deprem sorunu ve Kanal İstanbul projesi konusundaki sözlerine ilişkin açıklamalarda bulunan hançerli, şunları söyledi:

"Avcılar deprem bakımından belli riskler taşıyor"

“Geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanımız Kanal İstanbul projesi ile Avcılar’da depreme güvenli yapı inşasını birleştiren bir açıklama yaptı. Avcılar ve İstanbul’daki değişik ilçelerdeki riskli yapılarla ilgili sorunların bu şekilde çözüleceğine ilişkin görüş beyan etti. Avcılar’ın seçilmiş Belediye Başkanı olarak buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza birkaç sözümü ifade etmek istiyorum. Avcılar yüzlerce yılı aşmış, kültürü ile tarihi ile oturmuş bir kent. Kendi değerleri ve kendi özel durumu var. Elbette Avcılar’da Türkiye’nin neredeyse yüzde 80’i gibi deprem bakımdan belli riskler taşıyor. Bu riskler yüzlerce yıldır biliniyor. Koca Mimar (mimar Sinan) depremi dikkate alarak yapılarını yapıyor. Biz 1999 depremi ile deprem gerçeği ile adeta tanıştık. Aradan geçen 20 yıl içerisinde çok ciddi adımlar atılmadığını biliyoruz.

"Avcılar dayanıklı kent olma yolunda ilerliyor"

Göreve gelir gelmez '20 yıl kaybettik 20 dakika kaybedecek zamanımız yok' anlayışıyla hızla çalışmalara başladık. Avcılar yenilenmeye, gelişmeye, güvenli konutlar inşasına başladı ve hızla ilerliyor. Gerçekten Avcılar’ın kentsel dönüşüm konusunda desteğe ihtiyacımız var. Hem de acilen. Avcılar halkının özellikle bu kriz döneminde hızlı yenilenme için ciddi desteğe ihtiyacı var. Ne zaman yapılacağı ne zaman biteceği belli olmayan projeleri bekleyemeyeceğini ve bu konunun başka bir projenin malzemesi olmayacak kadar önemli bir konu olduğunu, Avcılar halkı ile birlikte biz güçlü, güvenli, dayanıklı bir kent inşası için var gücümüzle çalıştığımızı ve bu konuda hemen şimdi destek istediğimizi saygılarımızla iletmek isteriz. Destek ne olabilir sorusuna, Fikirtepe’ye 5 milyar harcandı, bize de hemen verilebilir, diyebiliriz. Sıfır faiz diyebiliriz. Avcılarlılar yerinde dönüşümü çok sevdiler. Yerinde dönüşüm Avcılar’dan tüm Türkiye’ye yayılan bir model oldu. Bu modelimize destek istiyoruz."