Avcılar - Zincirlikuyu metrobüs hattında ilk deneme yapıldı

Avcılar metrobüs son duraktan başlayan deneme seferi sırasında basın mensuplarına bilgi veren Topbaş, Avcılar ile Zincirlikuyu arasındaki metrobüs hattının okulların açılacağı yarın hizmet vermeye başlayacağını söyledi.



Topbaş, metrobüsün yolcu yoğunluğunun fazla saatlerde Avcılar ile Zincirlikuyu arasını 38 dakikada alacağını ifade ederek, metrobüslerle klimalı ortamda hızlı, rahat ve konforlu bir ulaşımın sağlandığını belirtti. Kadir Topbaş, metrobüsün son durağı olan Avcılar’daki parklanma alanında yaşanan sıkıntının da İstanbul Üniversitesi’nin Avcılar Yerleşkesi’nden bir miktar arazi alınıp çözüleceğini dile getirdi. Metrobüsün Avcılar ile Topkapı arasında günde tek yönde yaklaşık 270 bin kişiyi taşıdığını anlatan Topbaş, hattın hizmet vermesiyle birlikte 1246 minibüsün metrobüsün yol güzergahından kalktığını, bunun da trafiği önemli ölçüde rahatlattığını kaydetti. Topbaş, metrobüs hattının 1. etabı olan Avcılar-Topkapı arasının güzergah uzunluğunun yaklaşık 19 kilometre, istasyon sayısının 14 olduğunu anımsatarak, 2. etap olan Topkapı-Zincirlikuyu arasının uzunluğunun ise 10,3 kilometre olduğunu ve bu güzergahta 10 istasyon yer aldığını vurguladı. Topkapı-Zincirlikuyu arasındaki 2. etabın yapımına 22 Haziran 2008’de başlandığını ve 77 gün gibi kısa bir sürede tamamlandığını anlatan Topbaş, yeni hattın da devreye girmesiyle Avcılar’dan Zincirlikuyu’ya her gün gidip gelecek bir kişinin trafikte geçecek yaklaşık 3 saati kazanacağını söyledi.



Topbaş, 2. etabın yarın hizmete girmesiyle tüm metrobüs hattında 250’nin üstünde otobüsün seferden kalkmış olacağını da belirterek, bunun emisyon salınımından ekonomik boyutuna kadar ciddi bir getirisinin var olduğunu

belirtti.



Yarından itibaren metrobüsün Avcılar ile Zincirlikuyu arasında günde tek yönde yaklaşık 400 bin kişiyi taşıyacağını tahmin ettiklerini belirten Topbaş, şehir içi trafikte ciddi bir rahatlama yaşanmasını beklediklerini kaydetti.



3. etap Asya yakası



Metrobüs hattının 2. etabının 120 milyon dolar olmak üzere toplam 276 milyon dolara mal olduğunu da anlatan Topbaş, Zincirlikuyu-Söğütlüçeşme arasında planlanan 3. etabın ihalesinin de yapıldığını dile getirdi.



"Metrobüsü Asya yakasına da geçireceğiz. Zincirlikuyu ile Söğütlüçeşme arasında yapılacak 3. etabın 2009 yılı Şubat ayı içinde tamamlanmasını hedefliyoruz" diyen Topbaş, metrobüsün 3. etabının açılışını Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla gerçekleştireceklerini belirtti. Topbaş, metrobüsün pik saatlerde 45 saniyede bir gelecek şekilde ayarlandığını da ifade ederek, İstanbullulardan bireysel araçları yerine toplu taşım araçları ve taksileri kullanmalarını istedi.



Metrobüsün proje çalışmaları devam eden Avcılar-Beylikdüzü güzergahı hakkında da bilgi veren Topbaş, sistem tamamlandığında Beylikdüzü’nden yola çıkan bir İstanbullu’nun rahatlıkla Söğütlüçeşme’ye gidebileceğini anlattı.



Trafikte deniz, kara ve raylı sistemin entegrasyonuna da büyük önem verdiklerini ifade eden Topbaş, İstanbul’da günlük toplu ulaşım araçlarını kullanım sayısını 8-10 milyona getirmek istediklerini söyledi. Bazı alanlarda hazırlanan otoparklarla İstanbullulara kolaylık sağladıklarını da anlatan Topbaş, böylece özel araçlarını bu parklara bırakacak İstanbulluların yollarına toplu taşım araçlarıyla rahatlıkla ve konforlu bir şekilde devam edebileceğini kaydetti.



Metrobüsün Zincirlikuyu’ya ulaşmasının ardından da basın mensuplarına bilgi veren Topbaş, Harem-Kozyatağı arasında da metrobüs hattının projelendirildiğini anlattı.



Okulların açılışı



Gazetecilerin yarın okulların açılması dolayısıyla alınan önlemlere ilişkin sorularını da yanıtlayan Topbaş, yarın İstanbul’da ekstra bir trafik beklemediklerini belirterek, İstanbullular’dan bu konuda hassasiyet beklediklerini söyledi.



Son 2 yıldır eğitim haftasına gayet iyi başlandığını ifade eden Topbaş, şöyle konuştu: "Geçen yıl bir problem yaşanmadı. Bu yıl da yaşanacağına inanmıyorum. Artık İstanbullular bu medeniyet kenti İstanbul’da nasıl davranacaklarını biliyorlar. Özellikle pik saatlerde bireysel araçlarını tercih etmemelerini istiyoruz. Ayrıca biz ilk 3 gün için sabah 06.00-10.00 saatleri ve akşam da 16.00-20.00 arasında tüm toplu taşıma araçlarını ücretsiz yaptık. Gerekli tedbirler alındı. Yol güzergahları ona göre düzenlendi. Trafiğe mani olacak çalışmalar durduruldu. Bin civarında zabıta trafiğe destek verecek. İstanbullular hassasiyet gösterirse sıkıntı yaşanacağına inanmıyorum."



Taksi ücretleri



Alınan önlemler arasında bulunan taksi ücretlerinde yarı fiyat uygulamasına bazı taksicilerin karşı çıktığına ilişkin anımsatma üzerine de Topbaş, "Taksicilerden böyle bir beklentimiz vardı. Geçen yıl dernek başkanları ilan etmişti. Artık bu şehirde bireysel araç yerine taksi kullanın diyoruz. Normal zamanlarda da diyorum" dedi.



"Yarın taksiye binenlerle taksiciler arasında ücret tartışması yaşanabilir mi?" sorusu üzerine de Topbaş, "Bu uygulama bir tavsiye. Bu konuda taksicilerden ’Ben buna uymuyorum’ diyen olursa uymaz ama bir noktada bu daha fazla taksi tercih edilecek anlamına geliyor. Okulların açıldığı ilk 3 gün bizim belirttiğimiz saatler arasında taksilerde de bu jest yapılırsa vatandaş daha çok taksiyi tercih eder diye düşünüyoruz. Taksicilerde buna destek verirse,

İstanbullular da memnun olur" diye konuştu.



