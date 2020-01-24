Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'nın görevine son verildi

Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı'nın görevine son verildi. Yönetim Kurulu'ndan yapılan açıklamada "Sayın Avcı’ya hizmetleri için teşekkür eder, gelecekteki çalışma hayatında başarılar dileriz" denildi.

Beşiktaş, son olarak Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda TFF 1. Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a iki maçta da 3-2 yenilerek elenmişti. Bu skorla Beşiktaş, son 8 maçın 7'sinde mağlup ayrılmış olurken, siyah-beyazlı taraftarlar 'istifa' tezahüratları yapmıştı.

Öte yandan Beşiktaş bu sezon oynadığı 28 resmi maçta 14 mağlubiyet aldı.

'36 milyon lira tazminat' iddiası

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; sezon öncesi üç seneliğine Beşiktaş'ın başına getirilen tecrübeli çalıştırıcının yıllık 12 milyon lira kazandığı, gönderilmesi durumunda da görev yapmayacağı sürenin tazminatını alacağı iddia edilmişti.

Federasyonun yeni belirlediği harcama limiti kurallarında takım bütçesine teknik heyetin ücreti de dâhil ediliyor.