Avcı: Selçuk'u taktik amaçlı oynatmadım

A Milli Takım Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Selçuk İnan'ı sadece bu maça has bir şekilde taktiksel nedenlerle oyuna almadım" dedi.

Abdullah Avcı, Hollanda'ya 2-0 mağlup olduğumuz karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

Hollanda ile oynan Dünya Kupası Eleme Grubu ilk karşılaşması sonrası teknik direktör Avdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

Millilerimizin antrenmanlarda çalıştığı herşeyi sahaya iyi şekilde yansıttığını belirten Avcı; "Oyunun büyük bölümünde hafta başından beri planladığımız bütün herşeyi sahaya yansıttık. Pozisyonları biz değerlendiremedik, rakip değerlendirdi. Yapacak birşey yok, büyük bir maçtı ve kaybettik. Ancak takımıma inanıyorum, bundan sonra daha başarılı maçlar çıkaracağız" dedi.

Selçuk İnan'ın sadece taktiksel nedenler yüzünden karşılaşmada olmadığını açıklayan Avcı; "Selçuk İnan'ı sadece bu maça has bir şekilde taktiksel nedenlerle oyuna almadım. Selçuk çok değerli bir oyuncu, önümüzdeki maçlarda gerektiğinde saha olacaktır" diye konuştu.

11 Eylül'de oynayacağımız Estonya karşılaşması için de umutlu konuşan teknik direktör Abdullah Avcı; "Estonya maçında kendimize daha güvenli şekilde sahaya çıkacağız. O maçta galip gelip ilk puanımızı almak istiyoruz. Toplamda 9 maçımız kaldı, bu tür dalgalanmalar olabilir. Bunlar futbolda olan şeyler" diye konuştu.