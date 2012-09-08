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Spor

Brezilya yolculuğu kötü başladı

Türkiye (A) Milli Futbol Takımı, FIFA 2014 Dünya Kupası eleme grubundaki ilk maçında deplasmanda Hollanda ile karşı karşıya geldi

08 Eylül 2012 00:32

 

Brezilya'da düzenlenecek olan FIFA 2014 Dünya Kupası eleme grubu ilk maçında Hollanda ile karşı karşıya gelen Türkiye, sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

Hollanda'yı galibiyete taşıyan goller 17'inci dakikada Robin Van Persie ve 90 artı 2'de Luciano Narsingh'den geldi.

Millilerimizin yer aldığı (D) Grubu'ndaki diğer maçlarda Estonya-Romanya, Andorra-Macaristan yarın karşı karşıya gelecek.

 

Şehitlere saygı duruşu

 

Hafta içinde hayatını kaybeden Eskişehirsporlu Ediz Bahtiyaroğlu ile Afyonkarahisar'daki patlamada şehit olanlar anısına maçtan önce bir dakikalık saygı duruşunda bulunulurken, A Milli Takımı futbolcuları sahaya kollarında siyah bantla çıktı.

Maçın başında başında seyircilere hitap eden her iki ülke milli takım kaptanları dostça bir karşılaşma olması temennisinde bulundu.

 

Gurbetçiler yalnız bırakmadı

 

Maçta Avrupa'da yaşayan Türkler millileri yalnız bırakmadı. Hollanda'nın yanı sıra Almanya ve Belçika gibi yakın ülkelerden gelen gurbetçiler, saatler önce maçın oynandığı Amsterdam'daki Arena Stadı önünde toplanarak Türkiye lehine tezahüratlarda bulundu.

Ellerinde Türk bayraklarıyla toplanan gurbetçilerin şovuna Hollandalı taraftarlar da zaman zaman eşlik etti. 50 bin kişilik Arena Stadı'ndaki biletlerin tümü satılırken, Türk tarafların ise yaklaşık 17 bin 500 bilet aldığı belirtildi.

 

HOLLANDA-TÜRKİYE: 2-0

Stat: Amsterdam Arena 
Hakemler: Carlos Velasco Carballo, Roberto Fernandez, Juan Carlos Jimenez Yuste (İspanya) 
Hollanda: Krul, Janmaat, Heitinga, Martins Indi, Willems, Clasie, Narsingh, Strootman, Van Persie, Sneijder, Robben 
Türkiye: Tolga, Hasan Ali, Semih, Emre (Nuri 59), Hamit, Umut, Tunay, Arda, Mehmet Topal, Ömer, Sercan.

 

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