'Avcı' polis yakaladı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da 31 Ağustos\'ta toprağa gömülü cesedi bulunan Ünal Gülbahar\'ın (44) katil zanlılarının, \'avcı\' görünümlü polisler tarafından gizlendikleri Kocaeli\'deki dağ evinde yakalandığı ortaya çıktı. Olayla ilgili gözaltına alınan 7 kişiden 3\'ü tutuklandı.

Adana\'da, 29 Ağustos günü Hüseyin Ay (32) ile arkadaşı Ünal Gülbahar, bara giderek eğlendi. Gecenin sonunda 1300 lira hesap gelince iki arkadaş arasında tartışma çıktı. Ünal Gülbahar, Hüseyin Ay\'ı \"Senin yüzünden buraya geldik\" diyerek dövdü. Eve giden Hüseyin Ay\'ı gören eşi, durumu ailesine anlatarak, \"Hüseyin\'i biri dövmüş\" dedi. Eve gelen Hüseyin Ay\'ın kardeşi Erhan Ay (25) ve enişteleri Burhan Ünlü (28), olayı kimin yaptığını sordu. Hüseyin Ay kendisini döven kişinin Ünal Gülbahar olduğunu söyledi.

Bir gün sonra Erhan Ay ve Burhan Ünlü, Gülbahar\'ın bulunduğu kafeteryaya gitti. Burada konuşan taraflar daha sonra bir taksiye binerek ayrıldı.

Erhan Ay ve Burhan Ünlü takside tartıştıkları Gülbahar\'ı başından vurarak öldürdü. Şüphellier, aracın ön tarafında oturan Gülbahar\'ı yarım saat içerisinde Mıdık Mahallesi\'ndeki portakal bahçesine götürüp, gömdü. Şüpheliler daha sonra olayda kullandıkları taksiyi bir akaryakıt istasyonuna götürüp dışını yıkadı ve üzerlerini değiştirdi. Yakalanmamak için, kaçış planı hazırlayan Erhan Ay ve Burhan Ünlü, arkadaşları Birgül Aksuyek\'i (24) arayarak yardım istedi. Aksuyek\'in evine giden şüpheliler, yanlarına gelen akrabaları Ebru Ay (31), Burhan Ünlü\'nün eşi Kader Ünlü (21) ve Gülbahar Tutuş (27) ile birlikte aile görünümünde otomobille Kocaeli\'ye kaçtı. Şüpheliler, burada Burhan Ünlü\'nün asker arkadaşı Mustafa Meriç B.\'nin dağ evinde saklanmaya başladı. Kadınlar da aynı otomobille Adana\'ya döndü.

POLİS \'AVCI\' GİBİ DAVRANDI

31 Ağustos günü Necdet Geçgel, sabah saatlerinde portakal ağaçlarını sulamak için bahçesine gitti. Elindeki kürekle suyun taşmaması için ağacın gövdesinin çevresine bent oluşturmaya çalışan Geçgel, toprağa gömülü cesetle karşılaştı, polise haber verdi. Yapılan araştırmada cesedin Ünal Gülbahar\'a ait olduğu saptandı.

Cinayeti çözmek için özel ekip kuran Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne bağlı Cinayet Büro ekipleri, Ünal Gülbahar\'ın son olarak Hüseyin Ay ile görüştüğünü saptadı. Bunun üzerine ekipler Hüseyin Ay\'ın ailesini sorguya aldı.

Ailenin şüpheli ifadeler vermesi üzerine soruşturmayı bu yöne kaydıran ekipler, olay günü ailenin evine gelen Birgül Aksuyek\'e ait otomobilin Plaka Takip Sistemi\'nden (PTS) Kocaeli\'ye gittiğini belirledi. Polis ayrıca Erhan Ay, Burhan Ünlü ve Ünal Gülbahar\'ın olay günü ayrıldıkları kafeteryanın güvenlik kamerası görüntülerine de ulaştı.

Şüphelilerin Kocaeli\'nde dağ evinde saklandıklarını tespit eden ekipler, harekete geçti. Polisler, Erhan Ay ve Burhan Ünlü\'yü yakalamak için \'avcı\' gibi bölgeye gitti. Polisler, bir süre gözetleme yaptıkları eve baskın düzenledi, Erhan Ay ile Burhan Ünlü yakalandı. İki şüpheli Adana\'ya getirilirken, Hüseyin Ay ile onlara yardım eden Ebru Ay, Kader Ay, Gülbahar Tutuş ve Birgül Aksuyek de gözaltına alındı.

Şüphelilerden Erhan Ay, Burhan Ünlü ve Hüseyin Ay tutuklanırken, 4 kadın ise serbest bırakıldı.



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