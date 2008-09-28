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Spor

Avci: Oyunu lige dönüş olarak nitelendiriyorum

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Teknik Direktörü Abdullah Avcı , takımının siyah-beyazlı ekip karşısında fazla pozisyona girerek belki de galibiyeti kaçırdığın

28 Eylül 2008 03:00


İstanbul Büyükşehir Belediyesi Teknik Direktörü Abdullah Avcı ise Beşiktaş karşısında pozitif futbol oynadıklarını söyledi.

Avcı, takımının siyah-beyazlı ekip karşısında fazla pozisyona girerek belki de galibiyeti kaçırdığını belirterek, ''Oynanan oyunu lige dönüş olarak değerlendiriyorum'' dedi.

Ligin geride kalan 4 haftasında geçen sezonki pozitif futbolu sahaya yansıtamadıklarını ifade eden Avcı, ''Geride kalan haftalarda sıkıntı yaşayan takımımız, Beşiktaş karşısında fazla pozisyona girerek belki de galibiyeti kaçırmıştır. Pozitif futbol oynadığımız da keyif veriyoruz. Oyuncularımı tebrik ediyorum'' diye konuştu.

Avcı, Nobre'nin attığı, ancak hakem tarafından sayılmayan gol konusunda ise, ''Oyun içinde farkedemedik. Televizyonda izlediğimde 'Hakem kararıdır verir de vermeyebilir de' diye değerlendiriyorum. Saygı duymak lazım'' dedi.



Bu rada İstanbul Büyükşehir Belediyesi futbolcusu Ekrem Ekşioğlu, Nobre'nin attığı, ancak hakem tarafından sayılmayan gol konusundaki soruyu, ''Pozisyona yakındım. Bence goldü ama hakemin kararı. Saygı duyuyoruz. Tekrarını izleyemedim, tahminimce goldü'' dedi.

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