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Spor

Avcı gitti, en büyük aday Sergen Yalçın

Sergen Yalçın'a sezon sonuna kadar ücret ödenmeyeceği ileri sürüldü

24 Ocak 2020 20:01

Beşiktaş'ta akşam saatlerinde büyük hareketlilik yaşanıyor. Abdullah Avcı ile yollarını resmen ayıran siyah-beyazlı kulüp jet hızıyla yeni hocasını buldu.

Fanatik'in haberine göre; başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibinin telefonda görüştüğü Sergen Yalçın ile prensipte anlaşma sağlandı.

Beşiktaş yönetiminin transferdeki engellere rağmen Sergen Yalçın'ı takımın başına getirecek formülü de bulduğu ortaya çıktı.

Yalçın'a sezon sonuna kadar ücret ödenmeyeceği ifade ediliyor. Tarafların yola devam etme kararı alması halinde sözleşmenin revize edilmesi ve net ücretin belirlenmesi planlanıyor.

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