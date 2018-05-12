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Spor

Avcı: "Galibiyeti Arda ve Mossoro'ya armağan ediyoruz"

"Skor ve ayağa kalkmak adına önemli galibiyet" Süleyman EKİN/ANTALYA,(DHA) Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 2-0'lık Antalyaspor galibiyetini cezalı olan Arda Turan ile Marcio Mossoro'ya armağan ettiklerini söyledi

12 Mayıs 2018 02:10

\"Skor ve ayağa kalkmak adına önemli galibiyet\"

Süleyman EKİN/ANTALYA,(DHA)

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 2-0\'lık Antalyaspor galibiyetini cezalı olan Arda Turan ile Marcio Mossoro\'ya armağan ettiklerini söyledi.
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, karşılama sonrasın düzenlenen basın toplantısında maçı değerlendirdi. Galip gelen taraf olmaktan dolayı mutlu olduklarını kaydeden Avcı, iki takımda da düzgün ve yetenekli ayaklar olduğunu belirtti. Abdullah Avcı, \"Özellikle rakibin 2-3 tane konu başlığı vardı. Bir tanesi geçiş. İlk yarıda iki taçtan ve faulden rakibe verdiğimiz pozisyon var. İkincisi, rakibin özellikle kenar ortalarda etkili olduğu birinci, ikinci, üçüncü bölgeden orta yapmasıydı. Bunların yüzde 80\'inine yakınını biz karşıladık. Özellikle ikinci yarıda, Mahmut\'un çalıştığımız pozisyonda girdiğimiz kademe var. Bunun dışında da rakiple ilgili şöyle bir şey vardı; birinci ve ikinci blokların olduğu geniş alanlarda hem topa sahip olacağız, hem sabırlı oynayacağız. Beklere derinlik verip, içeride üç dört oyuncuyu buluşturmak ve buradan dönüşler yapmaktı. Bunu zaman zaman ilk yarı itibarı ile yaptık. Bajic golde doğru pozisyon aldı ve bunu değerlendirdi. İkinci yarıda hiç geçiş yemedik. Bir kenar ortası yedik. Doğru sahada durduk. Geçişlerden yakaladığımız pozisyonlar vardı. İkinci golü bulduk. Üçüncüyü atabilirdik\" dedi.
\"SKOR VE AYAĞA KALKMAK ADINA ÖNEMLİ GALİBİYET\"
Oyununun içinde kalmayı istediklerini sözlerine ekleyen Avcı, \"Özellikle geçen haftadan sonra zihinsel olarak yıpranmıştık. Bugün oyun içinde kalmayı başardık. Geçen haftaki yıpranmadan sonra hem zihinsel, hem de cezalı oyuncularımızın olmasından dolayı hem oyun hem skor olarak ayağa kalkmak ve vazgeçmediğimizi göstermek adına bu maç önemliydi. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu galibiyeti Arda ve Mossoro\'ya armağan ediyoruz. Bugün onların gönül desteği vardı. Antalyaspor\'u tebrik ediyorum. Hamza hoca ile iyi bir çıkış yaptılar\" diye konuştu.

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- Abdullah Avcı\'nın açıklamaları
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