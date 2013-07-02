Avatar'ın yönetmeninin başı davalardan kurtulmuyor

İngiliz sanatçı Roger Dean, yönetmen James Cameron'a, Avatar filminde kullanılan fikirleri kendisinden çalarak telif haklarını çiğnediği gerekçesiyle 50 milyon dolarlık tazminat davası açtı.

Tasarımcı Roger Dean, 40 yılda çizdiği yüzen adalar ve büyülü ağaçlar gibi tasarımlarının Cameron tarafından Avatar filminden aynen ve izinsiz kullanıldığını iddia ediyor. Sanatçının iddiaları, pek çok internet forumunda doğrulunmış durumda.

İlk dava değil

2011 yılında Gerald Morawksi, Avatar'ın kendi fikri olduğunu öne sürerek Cameron'a dava açmış, ancak davayı Cameron kazanmıştı.

James Cameron'un 2009'da çektiği Avatar filmi, 3 dalda Oscar kazandı. Dünya genelinde 2.8 milyon dolardan fazla hasılat elde etti.