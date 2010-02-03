Avatar'ın Neyri'si gizli ajan oldu

Avatar’da aldığı rolle yıldızı parlayan Zoe Saldana bu kez seksi bir ajan...

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Zoe Saldana, yeni filmi The Losers'da seksi bir gizli ajan olan Aisha karakterini canlandırıyor. Aksiyon türündeki filmin başrollerinde Saldana'nın yanısıra Chris Evans, Jeffrey Dean Morgan ve Jeremy Renner yer alıyor. Sylvain White'ın yönetmenliğini üstlendiği film, ABD’de 9 Nisan 2010′da gösterime girecek. Andy Diggle'ın aynı ismi taşıyan çizgi romanından sinemaya uyarlanan filmde, Saldana'nın cesur sevişme sahneleri dikkat çekiyor.