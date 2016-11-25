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Kültür-Sanat

Avatar'ın devamı geliyor

Çekimler, Lightstorm Entertainment tarafından gerçekleştirilecek

25 Kasım 2016 18:02

3D teknolojisinin hâlâ en iyi uygulandığı film olarak kabul edilen ve 2009 yılında gişe rekorları kıran Avatar için devam filminin müjdesini daha önce yönetmen James Cameron vermişti fakat ortada resmi bir onay yoktu. Fox tarafından gelen son bilgilere göre ise Avatar 2’nin çıkış tarihi belirlenmiş oldu.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre; dünyanın en büyük prodüksiyon firmalarından olan 20th Century Fox’un yayınladığı yeni takvime göre, Avatar 2 filmi 21 Aralık 2018 tarihinde beyazperdede gösterime girecek ve James Cameron’un kendi şirketi olan Lightstorm Entertainment tarafından çekimler gerçekleştirilecek.

Söylentilere göre Avatar 2, 2018 yılının yılbaşı izlenebilecekti ve Cameron da filmin bu tarihte çıkmasını ümit ediyordu. Dolayısıyla Fox tarafından verilen tarihle, yönetmen James Cameron’un bahsettiği dönem de birbiriyle uyuşuyor.

Her ne kadar Avatar 2 şu an için sıradaki devam filmi olarak gözükse de, serinin üçleme hâlini alacağı daha önceden biliniyordu. Avatar 2’de şimdilik Sam Worthington, Zoe Saldana, Stephen Lang ve Sigourney Weaver gibi oyuncuların yer alacağı doğrulandı. 

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