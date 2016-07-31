Avatar’ın devam filmleri geliyor

Titanik, Yaratık, Terminatör filmlerinin de yönetmeni olan 62 yaşındaki James Cameron, 2009 yapımı Avatar’ın devam filmlerinin geleceğini açıkladı. Cameron, kendisinin ve senaristlerin oldukça fazla senaryo ürettiklerini, bu yüzden Avatar’a en az 3 tane daha devam filmi çekeceklerini açıkladı.

James Cameron, 3 boyutlu çekilen bilim-kurgu filmi Avatar’ın, diğer serilerininde de en son teknoloji kullanılacağının sinyallerini verdi. ABD yapımı filmin serilerinin maliyetinin yüksek olması ve ikinci filmin 2018’de gösterime girmesi bekleniyor.

İlk filmi hasılat listesinde zirveye oturan Avatar, yapımcısına dünya çapında 2,8 milyar dolar kazandırmıştı.