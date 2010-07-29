Avatar'ın büyük rakibi yola çıktı

T24- 1982'de çekilen bilim kurgu filmi Tron Tron Legacy / Tron Efsanesi adıyla devam ediyor. Filmin ilk versiyonunda da başrolde oynayan ve bugün 59 yaşında olan Oscarlı aktör Jeff Bridges, yeni film Tron Efsanesi'nde yine başrolde olacak. Filmin yönetmen koltuğunda ise Joseph Kosinski var.

Empire sinema dergisinin haberine göre 3D çekilen yeni film, programların kişilik kazanmaya başlamasıyla insanların dijital dünyanın içine hapsoluşunu konu alıyor. 200 milyon dolarlık bir bütçeyle çekilen ve 17 Eylül'de ABD'de gösterime girecek Tron Efsanesi'nde 27 yaşındaki Sam Flynn adlı karakter, babası Kevin Flynn'in teknoloji meraklısı oğlu olarak, babasının ortadan kayboluşunu araştırıyor.

Kendini babasının 25 yıldır yaşadığı Tron'un dijital dünyasında bulan Kevin, babasıyla beraber sanal âlemde bir ölüm kalım mücadelesinin içine giriyor.

Filmin yönetmeni Joseph Kosinski, Empire dergisine yaptığı açıklamada üç boyut teknolojisiyle Avatar'ın çıtayı yükselttiğini belirterek, "Ama buna rağmen Tron, Avatar'ı da geride bırakan bir görselliğe sahip olacak" yorumunda bulundu.





