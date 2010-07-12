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Kültür-Sanat

Avatar'a yeni final

Gösterime girdiği günden itibaren gündemden düşmeyen Avatar sekiz dakikalık ilave bölümle yeniden vizyonda.

12 Temmuz 2010 03:00

T24 - Gösterime girdiği günden itibaren gündemden düşmeyen Avatar sekiz dakikalık ilave bölümle yeniden vizyonda.



2 milyar 700 milyon dolarla tüm zamanların gişe hasılatı rekorunu açık ara elinde bulunduran ‘Avatar’, sekiz dakikalık ilave bölümle ABD’de yeniden gösterime girecek.
Adı ‘Avatar: Special Edition’ olacak filmle ilgili açıklama yapan yönetmen James Cameron, “Seyircilerin bir bölümü ‘Keşke Pandora gezegeninde daha fazla kalabilseydik’
diyorlardı. Biz de bunu gerçekleştirdik. İlave sekiz dakikalık bölümde onlara daha önce görülmemiş yeni yaratıklar, yeni aksiyon sahneleri ve yeni mekanlar tanıtacağız”
diye konuştu. ‘Avatar’, ABD’de 27 Ağustos’ta gösterime girecek. (Kültür sanat)

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