Avatar'a eleştirmenlerden 6 ödül

T24- Amerika'nın Los Angeles şehrinnde Osvar'ın habercisi olarak değerlendirilen Eleştirmenlerin Seçimi Ödülleri sahiplerini buldu. Gerçekleştirilen ödül töreninde, eleştirmenlerden Avatar'a 6 ödül birden geldi.



Gecede dev bütçeli bilimkurgu filmi Avatar altı ödül birden kazandı. En İyi Film ödülünü Irak savaşını anlatan The Hurt Locker kazandı. Gecenin fotoğrafı ise iki aktrisin ödüllerini kutlamasıydı.



ABD’nin Los Angeles kentinde Oscar’ın habercisi olarak değerlendirilen Eleştirmenlerin Seçimi Ödülleri’nin (Critics’ Choice Awards) 15’incisi dün sahiplerini buldu. James Cameron’ın yönettiği Aavatar “En İyi Film” ödülünü alamazken “En İyi Aksiyon Filmi”, “En İyi Görsel Efekt”, “En İyi Ses”, “En İyi Sinematografi”, “En İyi Sanat Yönetmenliği” ve “Kurgu” dallarında toplam altı ödül aldı. “En İyi Film” ödülünü Irak savaşını anlatan “The Hurt Locker” isimli filmikazandı. Filmin yönetmeni Kathryn Bigelow ayrıca “En İyi Yönetmen” ödülünü kazandı. “En İyi Erkek Oyuncu” ödülünü “Crazy Heart”taki country şarkıcısı rolüyle Jeff Bridges alırken, “En İyi Kadın Oyuncu” ödülü de “Julie&Julia”da Julia’yı canlandıran Meryl Streep ile “The Blind Side”taki güneyli anne rolüyle Sandra Bullock arasında paylaştırıldı.



Christoph Waltz, “Inglourious Basterds”taki sadist Nazi rolüyle “En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu” ödülünü aldı. Quentin Tarantino’nın “Inglourious Basterds” filmi “En İyi Kostüm” ve “En İyi Orijinal Senaryo” ödüllerine de ulaştı. “En İyi Uyarlama Senaryo” ödülü “Up in the Air”a, “En İyi Animasyon” ödülü ise “Up” filmine gitti.





Ödülü dudak dudağa paylaştılar



En iyi oyuncu ödülünü paylaşan Oscar’lı aktris Meryl Streep ile Sandra Bullock geceye damgasını vurdu. Ödülünü kabul ederken Meryl Streep’le öpüşen Bullock “Merly çok iyi öpüşen biri” dedi.