Avatar solcu bir film mi?

500 yıllık sömürgeye karşı

Tüm emperyalizm tarihine karşı

James Cameron'ın son filmi 'Avatar' şimdi yeni bir tartışmayla daha gündemde. 'Avatar'ı bazı sinema eleştirmenleri bir yönüyle 'solcu ve antiemperyalist' olarak değerlendiyor. Ntv'ye konuşan Mehmet Açar ve Esin Küçüktepepınar şunları söyledi:'Avatar' yani çok açık bir şekilde ben anti-emperyalistim diyor sadece Amerika'nın oluşumunu da değil... Amerika'da Kızılderililer katledildi orada bir medeniyet oluşturuldu. Eski Afrika'yı da çağrıştırıyor. Hem de orada insanoğlu hiçbirşeyi becerememiş ve başka gezegenlerde bir madde arıyor. Bu da petrol olarak kabul edilebilir, yani geçmişten günümüze kadar 500 yıllık bir sömürgeye karşı bir eleştiri var.Tüm emperyalizm tarihine karşı bir film 'Avatar'. Burada diyor ki, yani siz bir halkın sahip olduğu topraklardaki zenginliği istiyorsanız önce o halkı düşman edersiniz kendinize. 'Avatar'da başka topraklara gidip oradaki savaşın mantıksızlığını göstermesi, Amerika'nın deniz aşırı ülkelere asker göndermesini eleştiriyor ve bunun ne kadar mantıksız birşey olduğunu da gösteriyor.Siz milliyetçi bir noktadan baktığınızda Amerika'nın başka topraklara asker göndermesini istiyorsanız bu filmi sosyalist ya da komünist diye de yaftalıyabilirsiniz...Bence bu film solcu bir film, temel olarak çevreci bir film ve varolan politikalara, militarist politikalara karşı bir film.