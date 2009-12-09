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Kültür-Sanat

Avatar için geri sayım başladı

Yılın en çok merak edilen filmlerinden “Avatar” 18 Aralık'ta vizyona girecek.

09 Aralık 2009 02:00

Yılın en çok merak edilen filmlerinden “Avatar” 18 Aralık'ta sinemaseverle buluşacak.

Yapımı 14 yıl süren ve “en yüksek bütçeli film” olarak adlandırılan yapım, 18 Aralık’ta vizyona girecek. “Titanik”, “Yaratıklar”, “Terminatör” filmlerinin yönetmeni James Cameron’un imzasını taşıyan film, ülkemizde 18 şehirde, 29 salonda izleyiciyle buluşacak. 3 boyutlu (3D) sinema tekniklerindeki son teknolojiyle hazırlanan ve sinema dünyasında bir devrim yaratacağı iddia edilen “Avatar”da olaylar, yok olmak üzere olan Na’vi adlı bir halkın yaşadığı Pandora adlı gezegende geçiyor.

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