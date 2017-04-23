T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

'Avatar' filmlerinin çıkış tarihleri belli oldu

4 film için çalışmalar yapılıyor

23 Nisan 2017 22:07

İlki 2009 yılında çıkan ve 2.7 milyon dolar gişe yapan, yönetmen James Cameron imzalı Avatar filminin devam filmlerinin çıkış tarihleri açıklandı.

Avatar filminin devam filmlerinin çıkış tarihleri son yıllarda yılan hikâyesine dönse de, sinemaseverlere nihayet bekledikleri haber geldi.

Avatar'ın resmi Facebook sayfasından yapılan açıklamada yeni dört film için çalışmalara başlandığı belirtilerek "Macera 18 Aralık 2020, 17 Aralık 2021, 20 Aralık 2024 ve 19 Aralık 2025'te devam edecek" ifadeleri kullanıldı.

Bu arada dağıtıcı firma 20th Fox Century'den de benzer bir açıklama geldi.

Avatar-2 filminin daha önce 2014 ve 2018 yılında çıkacağı yönünde haberler de basına yansımıştı.

ETİKETLER

avataryeni filmne zaman

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24