'Avatar' filmlerinin çıkış tarihleri belli oldu

İlki 2009 yılında çıkan ve 2.7 milyon dolar gişe yapan, yönetmen James Cameron imzalı Avatar filminin devam filmlerinin çıkış tarihleri açıklandı.

Avatar filminin devam filmlerinin çıkış tarihleri son yıllarda yılan hikâyesine dönse de, sinemaseverlere nihayet bekledikleri haber geldi.

Avatar'ın resmi Facebook sayfasından yapılan açıklamada yeni dört film için çalışmalara başlandığı belirtilerek "Macera 18 Aralık 2020, 17 Aralık 2021, 20 Aralık 2024 ve 19 Aralık 2025'te devam edecek" ifadeleri kullanıldı.

Bu arada dağıtıcı firma 20th Fox Century'den de benzer bir açıklama geldi.

Avatar-2 filminin daha önce 2014 ve 2018 yılında çıkacağı yönünde haberler de basına yansımıştı.