Avatar çalıntı mı?

Dünyada en çok hâsılat yapan ve 11 dalda Oscar kazanan Titanic filminin yönetmeni James Cameron'un 'Hayatımın filmi dediği' Avatar, 18 Aralık'ta gösterime girecek olmasına rağmen büyük bir reklam bombardımanıyla sinema izleyicilerine sunulmaya başladı.



- Cameron aklındaki filmi çekebilmek için teknolojinin gelişmesini bekledi.



- İnsan gözünü taklit eden Stereoskop(çift görüntülü) kameralarla çekimler yapıldı. Böylece gerçek 3D görüntüsü yaratıldı.



- Filmi izlerken tiyatro izliyormuş gibi hissedeceksiniz(her şey önünüzde olacak) ve renksiz 3D gözlükler kullanılacak.



- Sinema tarihi değişecek. Tıpkı renksiz filmden renkli filme geçiş gibi...



Ancak bu reklamları bir kenara bırakıp Avatar'ın tanıtım videosunu izlediğiniz zaman filmin konusunun yıllar önce çekilmiş filmlerle aynı olduğunu fark ediyorsunuz.



Milyon dolarlar harcanan filmde bir deniz piyadesinin egzotik bir gezegene keşfetmek ve sömürge haline getirmek amacıyla gönderilmesi, fakat oradaki ırkın tarafına geçerek insanlarla mücadele etmesi anlatılıyor. Hatta Dünyalı bilim adamları bu gezegeni, orada yaşayanlara benzer görüntüye bürünerek inceliyor. Kendilerini gezegen halkına benzeten mavi kabuğa da ‘avatar' deniyor. Size biraz tanıdık gelmedi mi?



İnsan kılığında uzaylılar



'Last Samurai- Son Samuray' filminde Tom Cruise Japon hükümdarına karşı ayaklanan samurayları etkisiz hale getirmek için hükümet adına düzenli bir ordu kurar. Fakat, ilk savaşta düzenli ordusu yenilir ve Cruise esir düşer. Samuraylarla yaşamaya başlayan Cruise, onların safına geçer ve düzenli orduya karşı savaşır.



'Dances with wolves-Kurtlarla Dans' filminde Kevin Costner Amerikan iç savaşından sonra bir sınır karakoluna atanır. Ancak, orada tek başınadır. Zaman geçtikçe yerli bir kabileyle(Kızılderili) arkadaşlık kurmaya başlar. Böylece onlar hakkındaki fikirleri değişerek bir Kızılderili olur. (Son Samuray'a ne kadar benzediğine de dikkat edin.) Bir de 'Men in Black- Siyah Giyen Adamlar' filmini hatırlayın. Uzaylılar dünyamızda yaşamak için insan kılığına girmek zorundadır. Tabii ki bu filmleri baz alarak 'Avatar tamamen aynıdır' denilemez ama senaryo yazarken var olan konuları birleştirmek işin kolayına kaçmaktır. Zaten Cameron, bu alıntı ya da çalıntıların çok fark edilmesini istemediği için de başka bir gezegen ve mavi yaratıklarla senaryosunu süsleyerek kaçış noktaları yaratmıştır.



Filmleri izleten hikâyedir



Kısacası, Avatar'ın senaryosunu da yazan James Cameron filmi sadece ve sadece 3D olmasına ve görsel efektlere bağlamıştır. Bu da çok büyük bir risktir çünkü filmleri izleten konularıdır. Efektleri ya da üç boyutlu olması değil. Örneğin My Bloody Valentine 3D -Sevgililer Günü Katliamı filmi üç boyutlu olduğu için izleyenleri etkilemektedir ama konusu klasik bir gerilimdir. (Katil elinde kazmayla kovalar, kurbanlar da ondan kaçmaya çalışır. Aynı 'Friday 13- 13'üncü gün Cuma' filmleri gibi... İşte bundan dolayı gişede istenilen hâsılat yapılamamıştır.) Yine bir James Cameron yapımı olan Titanic, dünyanın en çok hâsılat elde eden film başarısını sadece görsel efektlerle değil hikâyesinde anlattığı aşkla kazanmıştır.



Star Wars hüsrana uğradı



Cameron'un en büyük hatası, iyi bir senaryo oluşturamadığı için Avatar'ı bilgisayar animasyonla yaratılmış karakterlere emanet etmesidir. Hani şu tanıtım videosunda masmavi gördüğümüz yaratıklar. İşte bu da hâsılata direkt etki yapacaktır çünkü izleyici bilgisayarlı animasyonla yapılan karakterle bütünleşememekte ve filme yabancılaşmaktadır. (Robert Zemeckis'in animasyon filmi Beowulf 150 milyon dolara mal olmuştur ama Amerika'daki hâsılatı 82 milyon dolarda kalmıştır. Star Wars'ın animasyon filmi de Amerika'da 35 milyon dolar kazandırarak yapımcılarını hüsrana uğratmıştır.) Tabii ki bunlar çocuklar için yapılan animasyonlar için geçerli değildir.



Cem Yılmaz da yaptı



Zaten şimdiden yapılan reklam bombardımanı Avatar'a çok para yatıran yapımcıların hem ellerinde bulunan malzemeye çok güvenmediklerini hem de 'Acaba maliyeti kurtarır mıyız' endişesini taşıdıklarını gösterir. (Cem Yılmaz'da Arog için neler yapmıştı biraz hafızanızı yoklayın...) Yapımcıların böyle bir endişe taşımaları normaldir çünkü 3D izleyicisi farklıdır.



Çoğunluğu 13-25 yaş aralığını oluşturmaktadır. Avatar hem bilim kurgu hem de animasyondur. Bundan dolayı da hitap edeceği seyirci sınırlı sayıdadır.



Avatar alıntı ya da çalıntı hikâyesi, animasyonla yaratılmış karakterleri ve 3D görüntüsüyle benim gibi sinema kurdu olanların beklentilerini karşılamamış olsa da şimdiden aralık ayını iple çekenleri belki hüsrana uğratmaz.