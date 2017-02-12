'Avatar Atakan', hangi dizinin başrolünde oynayacak?

Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu, TV8'de yayınlanan Survivor'un birincisi Çağan Atakan Arslan'ın (Avatar Atakan) Star TV için çekilecek dizide Tolga Sarıtaş ile başrolü paylaşacağını duyurdu. Eyüboğlu, "Avatar Atakan bu dizide terör örgütüne karşı savaşacak Özel Tim’in askerlerinden birini oynayacak" dedi.

Ali Eyüboğlu'nun "Avatar Atakan artık başrolde" başlığıyla yayımlanan (12 Şubat 2017) dizisi şöyle:

Tims’in sahibi Timur Savcı’yla Bi Yapım’ın sahibi Burak Sağyaşar’ın ortaklığında kurulan Tims & B Productions’ın ilk dizisinin cast çalışması sürüyor. Ethem Özışık’ın senaryosunu yazdığı, yönetmenliğini Yağız Akaydın’ın yapacağı dizinin adı - şimdilik - ‘Özel Kuvvetler’...

Özel Kuvvetler’de görevli bir üsteğmenin, nişanlısının teröristler tarafından öldürülmesiyle, intikam yemini etmesinin ardından yaşananları ekrana taşıyacak dizinin erkek başrol oyuncularından biri, geçen yılın ‘Survivor’ birincisi Avatar Atakan. Dövüş sporcusu Çağan Atakan Arslan (Avatar Atakan), daha önce de birkaç dizide oynamıştı. Ancak Avatar Atakan’ın, Tims&B’nin ilk dizisindeki rolü önemli. ‘2016 Survivor’ şampiyonu, bu dizide terör örgütüne karşı savaşacak Özel Tim’in askerlerinden birini oynayacak. Star TV için çekilecek dizinin diğer erkek başrol oyuncusu ise Tolga Sarıtaş. Dizinin baş karakterlerinden Doktor Hande’yi canlandıracak oyuncuyla diğer rollerdeki isimler cast çalışmaları sonunda belli olacak.

Hollywood ve bizde oyuncuların set hali

Garantikoza Sofya Open ATP 250 Tenis Turnuvası için gittiğim Sofya’dan dönüşte Will Smith’le yapılmış bir söyleşi okudum Skylife dergisinde. Smith’in, ‘Collateral Beauty’ (Gizli Güzellik) adlı son filminde Keira Knightley, Edward Norton, Kate Winslet ve Helen Mirren gibi oyuncularla çalışmanın nasıl olduğuna ilişkin soruya verdiği yanıt şu: “Helen Mirren, ‘Karavan kullanılmayan set burası’ derdi. Çekim aralarında bile kimse karavanına girmez, herkes sette kalır ve sohbet ederdi. Sahneleri biten oyuncular bile sette kalıp diğer oyuncuların çekimlerini izlemeye devam ederdi.

Ailelerimiz de bizimleydi.”

Helen Mirren kim?

Oscar, BAFTA, Emmy, Altın Küre ve SAG; almadığı ödül kalmayan bir oyuncu.

Mirren ayarında bir şöhret var mı bizde?

Yok.

Yıllarca film ve dizi setlerine gitmiş biri olarak bizdeki durumu özetleyeyim.

Bizim oyuncuların çoğu, iki çekim arasında ya kendi karavanlarında ya da cep telefonlarının esaretinde...

Çoğu oyuncu, “Çekim bitse de gitsem” derdinde.

Helen Mirren’in anlattığı tabloya pek rastlanmaz bizim setlerde.