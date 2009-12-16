Avatar anchorman, gazetecisiz gazete

T24- İnternetten özel bir yazılımla toplanarak "el değmeden" hazırlanan ve sayısal bir avatar (grafik çizim) tarafından sunulan haberleri izlemeye hazır olalım.

Eğer televizyonların haber sunucuları hala kendilerine yeni bir iş aramıyorlarsa, ABD'nin NorthWestern Üniversitesi öğrenci ve öğretim üyelerinin yerlerini doldurmak için çalıştığını bilmeliler.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, ABD'nin Illinois eyaletindeki NorthWestern Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesinin "Akıllı Haber Laboratuvarı"nda (Infolab) üç yılı aşkın süredir "7 Haberleri" adıyla bir televizyon haber programı sunuluyor.

Özel hazırlanan bir yazılımla öğrenciler, robot sesli grafik çizim sunucular tarafından sunulan "sanal bir televizyon haber programı" tasarlıyor.

İnternette haber siteleri ve blogları tarayarak özel bir konu üzerinde haber toplayan program, konuyla ilgili görüntü ve filmleri birleştiriyor ve kendi başına bir metin de hazırlıyor.

İnternet kullanıcılarının önerilen çok sayıdaki avatar arasından istedikleri sunucuyu seçebildikleri veya ilgilerini çeken konularda bir haber programı tercih edebildikleri programın yapıldığı araştırma laboratuvarının direktörü olan bilgisayar ve elektrik mühendisliği profesörü Kristian Hammond, programın birkaç küçük sorun dışında gayet iyi çalıştığını söylüyor.

"Şimdilik haber toplama süreci sunum işleminden daha iyi çalışıyor" diyen Hammond, bu aşamada otomatik seslerde sorun yaşandığını kaydetti.

Buna karşılık, spor makalelerinden haber toplayan programın en ileri aşamada olduğunu söyleyen Hammond, NorthWestern Üniversitesine bağlı Medill Gazetecilik Fakültesi ile geliştirilen "Stats Monkey" adlı istatistik programının bir beyzbol maçının içeriğini ve yorumunu "yazabildiğini" belirtti.

Maçın önemli anlarını, geçmişteki verileri toplayabilen program, haberin flaşını hazırlıyor ve bir de fotoğraf ekliyor. Maçın en önemli anının veya flaşa çıkarılacak başlığın hangisi olduğuna karar vermek ve başlıca oyuncuları seçmek için bir istatistik modeli kullanan program, son aşamada birkaç saniye içinde yarım sayfalık bir bulvar gazetesi makalesi hazırlıyor ve "Makine" diye imzasını atıyor.

Hammond, "Makine"nin hazırladığı makalenin, "etli kemikli" gazetecilerin aceleyle hazırladıklarından daha iyi olduğunu söyledi.

"Stats Monkey" programı, maçta yer alan oyuncu ve antrenörlerin açıklamalarını da elde edebiliyor.

Amaçlarının bir yüzme yarışı veya şirket verilerinin yer aldığı ekonomik aktüalite haberlerini verebilen bir program geliştirmek olduğunu belirten Hammond, bu programla birçok basın kuruluşunun ilgilendiğini söylerken, bunların isimlerini belirtmedi.