Avatar, 8 dakikalık ilaveyle yeniden

T24 - Oscar'lı 'Avatar', sekiz dakikalık ilavesiyle sonbaharda vizyonda. Yeni yaratıklar, yeni aksiyon sahneleri, yeni mekanlarla tanışacağımız filmde sevişme sahnesinin olup olmayacağı ise merak konusu.







James Cameron'un dünyada izlenme rekorları kıran 2 milyar 700 milyon dolarla tüm zamanların en çok gişe hasılatı başta olmak üzere pek çok rekora imza atan Avatar'ın, sekiz dakikalık ilave sahneleriyle tekrar vizyona giriyor. Filmin tutkunlarının merakla beklediği yenilenmiş Avatar 27 Ağustos'ta ABD'de vizyona gireceği kesinleşti.



Türkiye'de ise 15 Ekim 2010'da vizyona gireceği kesinleşti.





Kesilen sevişme sahneleri eklendi



Avatar filmiyle ilgili olarak en önemli sansasyonlardan biri de çekilen sevişme sahnelerinin filmde yer almaması olmuştu. Prenses Neytiri ile Sully'nin, saçlarındaki duyargalar aracılığıyla beraber olduklarını sahneler yenilenmiş olarak vizyona girecek filmde de yer alacağı söylentiler arasında.



8 dakikalık ek sahnelerle adı 'Avatar:Special Edition' olacak filmle ilgili başrol oyuncusu Sam Worthington konuyla ilgili şunları söyledi. "Filmin yeni haliyle ilgili birçok şey söyleniyor. Eklenebilecek çok şey var. Herkesin konuştuğu sevişme sahnesi de bunlardan biri. Süre kısıtlaması nedeniyle birçok aksiyon sahnesi de filmden çıkarılmıştı. Filmin başarılı olup olmayacağı bilinmiyordu tabi."



Yönetmen James Cameron ise filmle lgili açıklamasında şunları söylemişti: "Seyircilerin büyük bir bölümü Pandora gezegeninde daha fazla dolaşmayı hayal ettiklerini söylemişti. İlave sekiz dakikalık bölümde onlara yeni yaratıklar, yeni aksiyon sahneleri ve yeni mekanlar tanıtacağız".