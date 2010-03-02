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Yaşam

'Avatar' 4. boyuta geçiyor!

Kore’deki bazı özel sinemalarda 3 boyutlu 'Avatar', koku, rüzgar, hareketli koltuklar gibi 25 özel efektle 4. boyuta geçiyor.

02 Mart 2010 02:00

T24 - Güney Kore’deki bazı özel sinemalarda 3 boyutlu 'Avatar', koku, rüzgar, hareketli koltuklar gibi 25 özel efektle 4. boyuta geçiyor.

3D tekonolojisiyle film dünyasının çehresini değiştiren ‘Avatar’ Seul’de ‘4D’ teknolojisiyle gösterime girdi.

Salonu saran patlayıcı kokusu, ufak su serpintisi, rüzgar ve hareketli koltuklar gibi seyir zevkini artıran 25 özel efektle 4D teknolojisi Güney Kore’de yoğun ilgi gördü.

4 boyut teknolojisi ile filmi gösteren salonlar diğer salonlara göre daha maliyetli olsa da salonda James Cameron’ın Avatar'ını izleyenler yaşadıkları deneyimi 'yeni bir boyuta açılan kapı' olarak nitelendirdi.

Geçen yıl yapımına başlanan 4D teknolojili filmlerin ilk örneği 'Dünyanın Merkezine Yolculuk' olmuştu.

10 film yolda

'Avatar’ın 4D versiyonu ile istediği başarıya ulaşan yapım şirketi Wonderworld Studio, 'Scooby Doo' ve 'Garfield’ın 4D gösterimi için Amerikan yapım şirketleriyle anlaşma aşamasında olduklarını bildirdi. Bu yıl Seul’daki 10'a yakın 4D filmin gösterime girmesi bekleniyor.

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