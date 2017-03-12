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Kültür-Sanat

Avatar 2'nin çıkışı bir kez daha ertelendi

Film daha önce de, 3 kez ertelenmişti

12 Mart 2017 17:27

2009 yılında çıkan ve sinema tarihin en başarılı filmleri arasında yer alan Avatar'ın merakla beklenen devam filmi bir kez daha ertelendi. Uzun süredir hazırlık aşamasında olan Avatar 2 hakkında konuşan usta yönetmen James Cameron, filmin daha önce açıklanan Aralık 2018 tarihine yetişmeyeceğini açıkladı.
 
İlk filmin vizyona girmesinden kısa bir süre sonra hazırlıklarına başlanan Avatar 2'nin ilk başta 2014 yılında vizyona girmesi planlanıyordu. Ne var ki filmin yapım aşamasında yaşanan gecikmeler sonrası vizyon tarihi 2017'ye ertelendi. Daha sonra bu tarihte ertelendi ve filmin Aralık 2018'de gösterime gireceği açıklandı. Cameron'ın son açıklaması ile birlikte filmin bu tarihe de yetişmeyeceği resmiyet kazandı.
 
Bugüne kadar 3 defa ertelenen Avatar 2 için yeni bir çıkış tarihi belirlenmiş değil. Yaşanan bu gecikmeyi açıklayan Cameron, sadece Avatar 2'yi değil, aynı zamanda Avatar 3, 4 ve 5'i de çekecekleri için hazırlık sürecinin uzadığını ifade etti. Avatar 2'den sonra gelecek ve 2020, 2022 ve 2023 yıllarında vizyona girecek devam filmlerinin vizyon tarihinde bir değişiklik olup olmayacağı ise şimdilik belirsizliğini koruyor.
 

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