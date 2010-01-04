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Kültür-Sanat

Avatar, 17 günde 1 milyar doları aştı!

Avatar, gösterimde bulunduğu 17 günde, dünya genelinde bir milyar dolardan fazla gişe hasılatı elde ettiği bildirildi.

04 Ocak 2010 02:00

T24 - Yönetmenliğini James Cameron'un yaptığı bilim kurgu filmi ''Avatar''ın, gösterimde bulunduğu 17 günde, dünya genelinde bir milyar dolardan fazla gişe hasılatı elde ettiği bildirildi.

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Exhibitor Relations şirketinden Chad Hartigan adlı uzman, filmin ABD ve Kanada'daki hasılatının 350 milyon dolardan fazla olduğunu, dünyanın geri kalanında ise yaklaşık 670 milyon dolar hasılat elde ettiğini belirtti.

Hartigan, hiçbir filmin bu kadar hızlı bir şekilde 1 milyar dolar barajına ulaşmadığını kaydederek, tahminlere göre, filmin gişe hasılatının 4 milyar dolara kadar ulaşabileceğini söyledi.

''Titanic'', ''Aliens'' ve ''Terminator'' filmlerinin yönetmeni James Cameron'ın çığır açan filminde, sinema tekniklerinde son teknolojiden hiçbir masraftan kaçınılmadan faydalanıldı. Üç boyutlu olarak da izlenebilen film, Na'vi adlı bir halkın yaşadığı Pandora adlı gezegende geçiyor.

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